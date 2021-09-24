25 сентября на ВДНХ стартует конкурс «Наука. Территория героев»

Во время выполнения заданий участники копят баллы Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября на ВДНХ состоится открытие второго сезона проекта «Наука. Территория героев». Организаторы расскажут о самом проекте и запустят всероссийскую регистрацию на научный конкурс. Все это пройдет в рамках фестиваля «Техносреда», который состоится на ВДНХ в эти выходные.

В проект «Наука. Территория героев» входит информационно-образовательная платформа и научно-популярный конкурс. Поучаствовать в нем могут школьники 5-11 классов и студенты вузов. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе герои.годнауки.рф и начать выполнять задания. Они подразделены на несколько блоков: «научное волонтерство» (здесь учитывается активность участников в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные научные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков). Ответы на некоторые задания можно найти прямо на платформе - в статьях или видео-экскурсиях.

Во время выполнения заданий участники копят баллы. Те, кто заработает больше всего очков, в 1 и 2 этапе конкурса, пройдут в полуфинал и получат ценные подарки, среди которых сертификаты на компьютеры, планшеты и другую технику. Кроме того, призеры смогут побороться за главный приз - поездку в научные кампусы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Иннополис.

Результаты первого этапа объявят 25 октября, второго - 25 ноября. Полуфинал конкурса пройдет с 6 по 13 декабря, а суперфинал – 20 декабря.

На презентации проекта также выступит победитель первого сезона, ученик лицея № 2 города Протвино Московской области Евгений Кутин. Он расскажет о своем личном опыте и даст полезные советы будущим участникам. В прошлый раз Евгений выиграл поездку в учебный кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Там он прошел обучение в Тихоокеанской проектной школе – образовательном интенсиве для старшеклассников со всей России.