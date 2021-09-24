Илон Маск расстался с мамой своего сына певицей Граймс

Илон Маск и Граймс расстались после трех лет отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Илон Маск и певица Граймс объявили о расставании. Один из самых богатых людей планеты и канадская исполнительница были вместе три года. Год назад у них родился сын, которому пара дала имя X Æ A-Xii (оно произносится как Экс Эш Эй-Твелв).

50-летний глава компаний «SpaceX» и «Tesla» подтвердил американскому порталу Page Six, что они с 33-летней артисткой больше не вместе. Тем не менее, по словам Маска, они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать годовалого сына.

- Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, - сообщил миллиардер. - Моя работа в «SpaceX» и «Tesla» требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Кстати, сейчас она рядом со мной, а малыш Икс находится в соседней комнате.

Год назад певица родила бизнесмену сына, которому пара дала странное имя X Æ A-Xii. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по всему, Граймс и Илон действительно остались в дружеских отношениях. Пару недель назад они вместе посетили Бал Института костюма Met Gala, собравшего в Нью-Йорке многих звезд кино, шоу-бизнеса и спорта. Бизнесмен и певица приехали вместе, но на красной дорожке Граймс позировала одна. Позже они воссоединились на афтепати Met Gala.

Примечательно, что впервые бизнесмен и поп-исполнительница вышли в свет как пара три года назад тоже на Met Gala. Илон тогда только-только расстался с голливудской актрисой Эмбер Херд. Эмбер тоже пришла на бал, так что ситуация получилась достаточно неловкой: они с Граймс столкнулись на красной дорожке нос к носу.

В серьезность отношений певицы и IT-магната мало кто верил, пока Граймс не объявила о беременности. Имя, которое счастливые родители дали новорожденному, многих поставило в тупик. X Æ A-Xii – что это вообще такое, и как это произносится? Как объяснила певица, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. Родители ласково называют наследника «малыш Икс».

Пару недель назад Граймс и Маск вместе посетили Бал Института костюма Met Gala. Фото: REUTERS

Недавно Граймс призналась, что сын никогда не называет ее «мамой».

- Я думаю, что рождение ребенка стало для меня большим художественным перерождением. Мне странно говорить о том, что я мать, - сообщила Граймс в одном из интервью. - Икс называет меня Клэр (настощее имя певицы – Ред.), но он никогда не говорит «мама». Может быть, он чувствует мое отвращение к слову «мама».

Маск же признается, что пока мало общается с сыном – мол, тот еще слишком мал.

- Ну, младенцы - это просто машины для еды и какания, понимаете? Сейчас я мало что могу сделать, - сообщил миллиардер New York Times. - Когда ребенок станет старше, моя роль в его воспитании будет более значительной.

На красной дорожке Met Gala певица позировала одна, но затем они с Маском воссоединились на афтепати. Фото: REUTERS

Для Илона Маска Икс – уже шестой ребенок. Предприниматель был женат дважды. Со своей первой женой, Джастиной Маск, Илон учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и в семье один за другим появились пятеро сыновей.

В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе - Маск изменил жене с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула поженились в 2010 году. А в 2012 году развелись, однако через год поженились снова.

В марте 2016 года состоялся их окончательный развод — тогда Маск уже тайно встречался с актрисой Эмбер Херд. Разразился страшный скандал: поговаривали, что Илон закрутил роман с Эмбер, еще когда она была замужем за голливудской звездой Джонни Деппом. По крайней мере, так уверял сам Депп. Маск же всегда это отрицал. С Эмбер они были вместе с 2016 по 2018 годы.