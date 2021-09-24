К Солнцу приближается комета чудовищного размера – в тысячу раз крупнее обычных

Летящая к Солнцу комета так велика, что ее приняли сначала за малую планету.

Более 150 километров в поперечнике – таков размер кометы, которая влетела в Солнечную систему и держит курс в сторону Солнца. Размер определили астрономы, приглядывающие за небесной странницей. Они же увидели, что комета – точнее сказать, мега-комета – увеличила яркость, начав испускать газы, образуя кому и хвост.

В первой декаде сентября 2021 года астрономы заметили у кометы хвост и кому.

Мега-комета C/2014 UN271, она же комета Бернардинелли — Бернштейна (Comet Bernardinelli-Bernstein) была обнаружена, по сути, недавно -три месяца назад, но первое ее изображение появилось еще в 2014 году в ходе обзора неба по проект «Темная энергия» (Dark Energy Survey). Поначалу «находку» приняли за малую планету, но потом поняли: это все-таки комета. Астрономы подчеркивают: она почти в 7 раз больше Фобоса - спутника Марса.

Комету-монстра нашли недавно на снимке, сделанном в 2014 году.

Комету C/2014 UN271, как теперь полагают ученые, некие силы вытолкнули из Облака Оорта – гигантского пузыря, окружающего Солнечную систему и наполненного миллиардами довольно крупных ледяных и каменных глыб.

Сравнение кометы C/2014 UN271 с другими весьма крупными небесными телами.

Из расчетов, на которые ссылается Daily Mail, следует: мега-комета окажется на минимальном расстоянии от Солнца в январе 2031 года. Орбиту Земли не пересечет – пролетит не ближе орбиты Сатурна. В это время астрономы присмотрятся к небесной страннице внимательнее и предскажут ее дальнейшую судьбу.

Орбита гигантской кометы: ближе Сатурна C/2014 UN271 не окажется. Пока.

Похоже, что монстры размером с C/2014 UN271 на Землю не падали – по крайней мерев то время, когда на ней уже зародилась жизнь. После столкновения никакой жизни бы уже не осталось.

Однако из облака Оорта в любой момент может вылететь какая-нибудь другая комета – столь же чудовищного размера – и устремиться уже к Земле. Астрономы такую вероятность не исключают. И полагают, что облако Оорта регулярно пополняет число комет, которые циркулируют по Солнечной системе и порою падают на планеты. Оставляют гигантские кратеры.