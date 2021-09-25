Французы начали скупать лесные участки ради спасения деревьев

Активисты планируют не только оберегать зеленые массивы, но и популяризировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бургундии на территории более 280 тысяч гектаров находится природный парк «Лес Морван». В нем - не только вековые сосны и ели, но и озера, а также тропы, по которым любят гулять местные жители и туристы, приезжающие сюда, чтобы полюбоваться природой, порыбачить и насобирать грибов.

И вот этот оплот спокойствия и великолепия местные чиновники решили продать под застройку.

Местные жители, узнав об этой инициативе, решили стать владельцами Морвана. Они образовали товарищество, в котором уже состоят более 500 человек.

- Мы не хотим, чтобы Морван достался тем, кто придет сюда для того, чтобы уничтожить вековые труды природы. - рассказал один из идейных вдохновителей товарищества Роджер Денис. – Мы решили, что будем сами покупать эту землю у государства.

Сам Роджер уже перечислил в бюджет порядка €10 000.

- Наши уже владеют порядка 120 га земли в Морване, - продолжает француз. – Конечно, в сравнении с общей площадью всего леса, это немного, но нас становится с каждым днем все больше. Думаю, что не за горами тот день, когда весь этот лес будет принадлежать нам. И мы сможем его сохранить в первозданном виде.

Активисты планируют не только оберегать зеленые массивы, но и популяризировать Морван. Для этого к уже существующим экомузеям добавятся дендрарии и новые туристические тропы. Также планируется проводить гастротуры. Ведь эти места славятся медом, ягодами и колбасными изделиями. А одним из фирменных блюд местной кухни – морванделле – считается бургундское рагу.

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