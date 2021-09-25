Ни выпить, ни закусить: В США ограничили продажу алкоголя двумя бутылками в одни руки

В Вермонте, Нью-Джерси, Огайо даже ввели лимит на продажу крепких спиртных напитков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирусная пандемия, а также обрушившиеся на США ураганы, нарушили цепочки поставок, из-за чего в Америке наблюдается дефицит многих товаров.

Исполнительный директор компании Brown-Forman – одного из ведущих производителей спиртных напитков в Новом свете – сообщил, что нехватка упаковочных материалов, в первую очередь, стекла, продолжает влиять на резкое снижение поступления на склады бутилированного виски таких популярных марок как Jack`s Daniel и Woodford, сообщает Reuters.

Розлив бурбона в пластиковые бутылки не может решить проблему, поскольку из-за ураганов в простое находятся многие нефтеперерабатывающие заводы, и производители пластмасс не могут получить сырье.

Из-за этого во многих американских штатах уже наблюдается дефицит алкоголя. В Вермонте, Нью-Джерси, Огайо даже ввели лимит на продажу крепких спиртных напитков: продавцы отпускают только по две бутылки в одни руки.

Крупнейшие ритейлеры также заявляют об отсутствии запасов и планируемых поставок туалетной бумаги и бумажных полотенец, автопрому не хватает полупроводников.

Хаоса добавляет и ситуация, сложившаяся на рынке грузоперевозок – нет достаточного количества свободных контейнеров, грузовиков, кораблей, стоимость транспортировки выросла в десятки раз. Все это не позволяет планировать и контролировать поставки и цены. Стоимость доставки дешевого сырья из-за рубежа сводит на нет даже минимальную прибыль.

Похоже, что впервые за века американцам придется праздновать День благодарения без индейки. Целая жареная индейка – главный атрибут праздничного стола в этот осенний праздник. Многие птицефермы закрылись, рынок труда ограничен, а цены на кукурузу и зерно выросли настолько, что уже сейчас в США наблюдается резкая нехватка индюшатины. Точно, что к 25 ноября – дате, на которую выпадает День благодарения в этом году, не удастся вырастить или импортировать достаточного количества индеек, и людям придется ломать голову над тем, какими блюдами их заменить.

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