Битва за «Буран»: почему 20 лет не удается вернуть легендарный космический челнок в Россию

Программа «Буран» 1993 году была закрыта. На нее денег не было Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной 2002 года мы с фотокором «Комсомолки» Толей Ждановым стояли в монтажно-испытательном корпусе (МИК) на 112-ой площадке космодрома Байконур и, задрав головы, смотрели на чудо. Перед нами возвышалась махина – занимавшая весь корпус ракета «Энергия». Ее хвост маячил где-то далеко, в глубине. А на ней сидела «птичка» - тот самый легендарный «Буран» - советский многоразовый челнок, который единственный раз – в ноябре 1988 года триумфально (без экипажа, но с невероятной точностью приземления) слетал в космос.

Толя, помню, даже не сразу стал щелкать затвором фотоаппарата – настолько впечатлило увиденное. А потом долго искал точку для съемки, причем так, чтобы еще и голову не свернуть – было видно, что проржавевшие лестницы и переходы были не в лучшем состоянии.

Мы были последними журналистами, которым довелось увидеть «тот самый «Буран». В мае 2002 года крыша МИК обрушилась. Восемь рабочих, ремонтировавших ее в тот момент, погибли. Погиб и «Буран», погребенный под бетонными плитами. Была сильно повреждена ракета «Энергия». Останки «Бурана» потом разрезали и продали по цене металлолома. А три уникальных двигателя РД-012, хранившиеся там же, в корпусе, были, по сведениям владельца сайта buran.ru инженера Вадима Лукашевича, втихаря продали Китаю.

Это предыстория нынешней тяжбы по поводу «Буранов», оставшихся на Байконуре, которых уже лет двадцать не удается вернуть в Россию и поставить в достойном для них месте – в музее.

В 1987 году впервые стартовала мощнейшая сверхтяжелая ракета «Энергия». Всего было два ее пуска – второй как раз с «Бураном» Фото: фотохроника ТАСС.

Советский шаттл

Совсем пунктирно про историю нашего многоразового космического корабля.

Нужно сказать, что проектировать космоплан – корабль, способный с помощью ракетных двигателей уходить на орбиту, а потом с помощью крыльев возвращаться на Землю, в СССР разрабатывали еще в 60-х годах прошлого века. Дипломная работа Юрия Гагарина в военно-воздушной академии им. Жуковского была посвящена такому многоразовому кораблю.

Но активные работы по созданию отечественного челнока начались только после того, как стало известно о начале американцами работ по программе Space Shuttle. Заключение наших аналитиков: корабль создается для военных, он может нести на борту 30 тонн бомб и сбросить их над любой точкой на территории СССР. В 1976 году было решено построить собственную многоразовую космическую систему – то есть сверхтяжелую ракету и челнок. Заказчиком работ стало министерство обороны.

В итоге в 1987 году впервые стартовала мощнейшая сверхтяжелая ракета «Энергия». Всего было два ее пуска – второй как раз с «Бураном». К концу 80-х было собрано несколько многоразовых советских космических кораблей (в разной степени готовности) и целый флот макетов, на которых отрабатывались различные технологии.

Программу «Энергия-«Буран» даже я, человек, который обычно старается избегать пафосных выражений, без преувеличения можно назвать великим космическим проектом великой страны. По прикидкам специалистов, над созданием ракеты и корабля в СССР работало 2,5 миллиона человек. Около одного миллиона – это те люди, которые непосредственно были заняты на космических и смежных предприятиях, создавая для космических систем электронику, двигатели, специальные материалы, строивших гигантскую стартовую позицию и специальные тягачи для перевозки ракеты. По состоянию на 1992 год общие затраты на проект составили 16.4 миллиарда рублей по тому, еще твердому курсу!

По прикидкам специалистов, над созданием ракеты и корабля в СССР работало 2,5 миллиона человек Фото: EAST NEWS

Вопрос на засыпку: заслуживает такая программа памяти? Достойны ли корабли, созданные в ее рамках, находиться под присмотром в музеях? Ответ однозначный. Все слетавшие американские шаттлы (за исключением погибших «Колумбии» и «Челленджера»), и даже два полномасштабных макета сегодня - «звезды» экспозиций в крупнейших космических музеях страны – во Флориде, Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.

А что же у нас? Когда спешно и по живому развалился Советский Союз, было принято «мудрое» решение – все, что на момент развала находилось на территории союзной республики, ставшей независимым государством, становится ее собственностью. Так совершенно неожиданно Казахстан стал собственником космодрома Байконур, хранившейся в МИКе ракеты «Энергия» и кораблей «Буран». Россия стала арендовать космодром и территорию, на которой расположен бывший город Ленинск, ставший Байконуром, за 115 миллионов долларов в год (сами посчитайте сколько денег мы перечислили Казахстану за 30 лет).

Понятно, что Россия эксплуатировала ту инфраструктуру, которая работала на запуски – стартовые позиции ракет «Протон», «Союз» и – пока была возможность – ракет «Зенит». Программа «Буран» была брошена. На нее денег не было. В 1993 году она была закрыта.

Помню, как в начале 2000-х ходил на зады 254-ой площадки ракетно-космической корпорации «Энергия» (это корпус, где готовят к полету пилотируемые корабли и где космонавты надевают скафандры перед стартом), смотреть как печально ржавел среди другого металлического хлама один из полномасштабных макетов «Бурана».

В те годы действительно никто не понимал, что делать дальше с громадной космической инфраструктурой. Нам бы станцию «Мир» удержать на орбите. Не было и международного юридического опыта. Я бывал в 90-х и 2000-х на совещаниях по статусу Байконура, выводу российских военных с территории и судьбе космической техники, разбросанной на десятках квадратных километрах полигона. Они походили на споры супругов, которых насильно решили развести.

В те же годы было создано совместное казахско-российское космическое предприятие «Аэлита», которое позднее было переименовано в РКК «Байконур». Со стороны России его учредила РКК «Энергия», со стороны Казахстана — государственная структура «Инфракос». Взносом Казахстана в уставной фонд предприятия – внимание! – были два «Бурана» - летный корабль, который должен был в 1992 году полететь к орбитальной станции «Мир» (это планы конца 80-х годов) и полноразмерный макет. Корабли как стояли в монтажно-заправочном комплексе «Энергия»-«Буран» так и остались стоять.

Как пишут казахские СМИ, в 2014 году российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» щедро продала свои 49,5% акций РКК «Байконур», принадлежащей препдпринимателю Даурену Муса (название не случайно копирует название нашей ракетно-космической корпорации, только в данном случае слово «корпорация» заменено на слово «компания») … за – еще раз внимание! - 89 тысяч рублей. В итоге он стал владельцем 80% акций, еще 20% осталось у государственного «Инфракос». С 2017 года налоговые отчисления РКК «Байконур» были нулевыми. В 2019 году Комитет госимущества Казахстана потребовал признать продажу акций предприятия Мусе незаконной и вернуть «Бураны» государству. Но пока все казахские суды принимали сторону Мусы.

В итоге «Бураны» хирели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько раз в разное время я обращался к руководителям Федерального космического агентства России по поводу судьбы сохранившегося «Бурана». Просил разрешения съездить в МИК, где стояли эти замечательные машины, посмотреть на их состояние. Но всякий раз ответ был такой:

- Они принадлежат Казахстану, мы ничего сделать не можем. Даже зайти на территорию комплекса без разрешения местных властей нельзя.

На самом же деле, на мой взгляд, начальники не хотели ввязываться в новое запутанное дело.

В итоге «Бураны» хирели. Время от времени в комплекс проникали блогеры – любители приключений. И тогда в Интернете появлялись жуткие фотографии заброшенной техники. Не так давно в МИКе «поработали» граффитчики – и на борту крылатой машины появились надпись «Юра, мы приехали» на одной стороне и «Добро» - на другой.

Совершенно понятно, что Даурен Муса своей так легко упавшей в руки космической собственностью не занимался. И, если бы была возможность, наверняка продал бы машины. Мало того, в казахских СМИ упоминают о некоей не совершившейся сделке, связанной с «Бураном». Но нужно понимать – в нынешнем состоянии космический корабль ни музею, ни частному любителю звездных артефактов не нужен. После тридцати лет «отсидки» в пыли, при постоянных перепадах температуры челнок нужно восстанавливать. Причем, сделать это могут только специалисты НПО «Молния», где в 80-е годы прошлого века и создавали «Буран». И стоит их работа немалых денег. Недавно московские специалисты ездили на Байконур, чтобы оценить техническое состояние обеих машин. Но не они решают, как и когда будут возвращены челноки на родное предприятие.

Кстати, вопрос о том, как вывезти корабли с космодрома - тоже очень непростой. Специально для того, чтобы транспортировать на Байконур 100-тонную «птичку» в КБ Антонова разрабатывали транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» - тот самый, которым сейчас так гордятся в Киеве. Но разработка затянулась, и для доставки космического корабля на основе стратегических бомбардировщиков 3М были построены три самолета ВМ-Т «Атлант».

Не так давно в МИКе «поработали» граффитчики

Что теперь?

Даурен Муса, на мой взгляд, великий демагог и ловчила. То он в соцсетях приплетает некие «непрекращающиеся в России скандалы с отмыванием многомиллиардных денег чиновниками «Роскосмоса» в банках Сингапура и Гонконга» (хотя скандалы, похоже, давно закончены, и виновные жестко сидят и никакого отношения к судьбе «Бурана» они не имеют). То намекает на то, что крышу в МИКе под летавшим «Бураном» специально подпилили. Хотя есть заключение межведомственной комиссии – корпус еще в 60-е построили с большим количеством нарушений. То обещает обменять «Бураны» на голову Кенесары хана.

Его посты в соцсетях напоминают посты не очень здорового человека, который готов перевести стрелки на что угодно, только бы не говорить по делу. Например, почему, если уж взял ответственность за космические раритеты Советского Союза, не озаботился их сохранностью? Что мешает сейчас пойти на продуктивные переговоры и дать возможность спасти корабли, вернуть их людям хотя бы в виде музейных экспонатов? Или же он таким образом пытается торговаться, набивать цену.

Не случайно вступивший в полемику с Дауреном глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал ему:

«Даурен Муса, вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин.

Вы прекрасно знаете, что мы без согласия казахстанских властей не можем даже планировать вывоз не принадлежащего нам имущества в Россию, зато вынуждены нести расходы на его охрану. Оценки технического состояния обоих «Буранов» и ОН «Энергия-М» проводятся нами регулярно, и эти оценки неутешительны. Но вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей. С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге «Бураны» обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение»

Международные переговоры – штука тонкая. Сейчас идет уже третье судебное разбирательство между правительством Казахстана и компанией Даурена Мусы по поводу того кто собственник космических кораблей. Пока процесс не закончится – корабли по-прежнему будут стоять на приколе.

Хотя место им совсем в других зданиях…

Даурен Муса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КСТАТИ

А как сложилась судьба других «Буранов»?

Челнок второго поколения под условным названием «Буран 2.01», построенный почти на 50 процентов, показывали на выставке МАКС 2011 после очень хитрой реставрации – привели в порядок только один бок, которым челнок был повернут к публике. Где сейчас находится этот корабль точно не известно. Скорее всего, так и осталось на задворках международного аэропорта «Жуковский». А его бы тоже поставить в музей!

Полноразмерный макет «Бурана» с маркировкой ОК-МЛ-1 с 2014 года находится на территории ВДНХ. На борт водят экскурсии. Другой макет перевезли в Сочи, онн стоит в образовательном центре «Сириус».

Еще один макет в 1999 году был передан в лизинг австралийской фирме, которая привезла его на открытие Олимпиады-2000 в Сиднее. В конце концов после длительного путешествия по миру макет «Бурана» приземлился в Германии в Музее техники в Шпайере. Транспортировка и восстановление корабля обошлись музею в 10 миллионов евро.

Полноразмерный макет «Бурана» с маркировкой ОК-МЛ-1 с 2014 года находится на территории ВДНХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОДРОБНОСТИ

Голова Кенесары хана

Готовность обменять «Бураны» на голову Кенесары хана, о чем в соцсети написал Даурен Муса, еще раз подчеркивает: нынешний условный владелец советских кораблей – политический манипулятор,

Кто такой Кенесары хан? Популярный в Казахстане военноначальник, живший в XIX веке. Считается потомком Чингисхана (впрочем, потомками этого жестокого правителя в Азии называли себя все, кто претендовал на лидерство в степи). Боролся против российского влияния на казахские населенные пункты. В 1847 году Кенесары проиграл битву киргизскому войску. Его захватили в плен и отрубили голову. «Трофей» был отправлен в Омск Западно-Сибирскому генерал-губернатору князю Петру Горчакову.

Где она сейчас – выяснить трудно. Якобы хранится в одном из питерских музеев. Но руководство Кунсткамеры уже отвечало на запрос властей Казахстана: такого предмета, как «голова Кенесары Касымова» в фондах Музея антропологии и этнографии имени Петра Первого не обнаружено.

Понятно, что Муса знает об этих ответах и его предложение об обмене не больше, чем очередной трюк для манипуляции общественным сознанием прежде всего в Казахстане.

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