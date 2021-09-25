КПРФ проводит несогласованную акцию в Москве: онлайн-репортаж

КПРФ проводит в центре Москвы несогласованную с властями города акцию Фото: Александр БОЙКО

Днем 25 сентября 2021 года КПРФ проводит в центре Москвы акцию. Ранее власти Москвы не согласовали партии проведение митингов в центре города 20, 21 и 25 сентября из-за эпидобстановки. В МВД и Генпрокуратуре накануне призвали граждан не участвовать в несогласованных акциях.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал субботнюю акцию встречей избирателей с депутатами Государственной Думы.

Спецкор kp.ru Александр Бойко следит за происходящим.

В строну центра Москвы приехали автобусы с сотрудниками полиции и Росгвардии. В Строгино на АЗС все заправили полные бензобаки. Приняты усиленные меры безопасности. В подземном переходе и на улице множество патрулей.

На улице граждан через мегафон просят соблюдать дистанцию.

Сквер на Пушкинской площади оцеплен Фото: Александр БОЙКО

Сквер на Пушкинской площади оцеплен. Много сотрудников полиции в гражданской одежде среди участников нелегального собрания. Полицию ориентировали на поиск провокаторов и нарушителей общественного порядка.

Участники нелегального митинга призывают на съездах подумать как отработать контроль во время выборов, проверить результаты голосования. При этом спикеры поздравили собравшихся с прошедшими выборами, так как КПРФ получила хороший результат.

На площади внезапно громко заиграла музыка, фон которой перекрыл голоса выступающих, их стало не слышно. Слова мелодии тоже не разобрать, но она бодрая.

Музыка идет из динамиков штабной машины полиции. Прохожим музыка нравится. И даже голубь на бронзовой голове Александра Сергеевича на месте.

Слов по-прежнему не разобрать, из динамиков вырывается что-то про флаг государства. После окончания мелодии женский голос попросил соблюдать дистанцию. А после зазвучала советская песня.

Незаконный митинг разбился на пяток небольших со своими спикерами. Вспоминают Собчак и Рашкина. Говорят, что они провокаторы. Понять, о чем речь, очень сложно.

Завязалась драка.

Сотрудники полиции в мегафон напомнили, что собрание незаконное, и за участие в нем предусмотрена ответственность. Можно сказать, что это первый звоночек.