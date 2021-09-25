Вооруженный топором мужчина в женской одежде напал на посетителей магазина на севере Москвы

Жуткое нападение произошло днем в субботу, 25 сентября, на северо-востоке Москвы. В продуктовый магазин на улице ворвался мужчина с топором. Очевидцы при этом отмечают, что он был одет в женскую одежду.

- На входе он напал на семейную пару, которая стояла с тележкой, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина и женщина получили серьезные рубленные раны - в том числе в области головы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточняют, что ЧП произошло на Каргопольской улице в районе Отрадное. Обоих госпитализировали, за их жизнь борются врачи

- Подозреваемый, причинивший гражданам ранения металлическим предметом, задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, - сообщили сайту KP.ru в главке столичной полиции.

- Задержанный говорит какие-то бессвязные вещи, называет себя женским именем, - отметил источник. - Не исключено, что в момент нападения он находился под воздействием неких веществ. Также проверяется информация, не состоит ли он на психиатрическом и наркологическом учете.

В магазине работают криминалисты. По словам очевидцев, пол на крыльце и внутри самого маркета залит кровью.