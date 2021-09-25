«Аптекарский огород» фильтрует воду с помощью растений

Новые технологии делают еще прекраснее жизнь в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Новые технологии делают еще прекраснее жизнь в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Теперь очищать воду здесь будут растения - никакой химии! Уникальную систему природной фильтрации в старинном пруде восемнадцатого века показали на этой неделе сотрудники сада.

- Сперва реконструировали дренажный канал, в котором собирается вся дождевая вода от оранжерей, - рассказал Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода». - Мы заменили гидроизоляцию и облицевали стенки природным камнем. А еще высадили биофильтры из особых видов водных растений вроде мяты и аира, которые очищают воду в канале и перенаправляют её в старинный природный пруд в кристально чистом виде.

Такая система улучшает воду без всякой химии и техники, превращая ее в благоприятную для жизни растений и других водных обитателей. Спросите, при чем тут мята? Оказывается, она не простая, а водная. Способность водной мяты очищать водоёмы в том числе от тяжелых металлов, например, цинка, свинца и кадмия, впервые протестировали Ботанический фонд Klorane (Klorane Botanical Foundation) и Французский национальный центр научных исследований в национальном парке Севенны во Франции. В течение 25 лет в этой местности активно добывали полезные ископаемые, что кардинально изменило экосистему региона. Разработки закрыли, а шахтные туннели и высокая концентрация тяжелых металлов на квадратный метр остались. Раньше дождевая вода через эти туннели несла всю «грязь» в реки Севенн. Теперь ее фильтруют с помощью водной мяты, высаженной вдоль берега реки.

Теперь очищать воду здесь будут растения - никакой химии!

Именно по инициативе зарубежных исследователей для очистки водоемов «Аптекарского огорода» и выбрали водную мяту. Фитокосметический бренд Klorane французской компании Pierre Fabre стал партнёром водных проектов и попечителем новой системы очистки воды в старейшем саду в центре Москвы. Кстати, компания использует это же растение с антиоксидантными свойствами и в формулах своей косметики для волос. Теперь передовые ноу-хау помогают сохранять природу.

- Специально для очистки старинного пруда мы сделали под заказ уникальный катамаран, чтобы не нарушать береговую линию и не повреждать растения в водоёме, - говорит Алексей Ретеюм. - Сейчас уже холодно, сезон прошёл, а вот в тёплое время года катамаран поможет поддерживать чистоту старинного пруда.

Напомним, первая в России среди парков и садов система сбора дождевой воды появилась именно в «Аптекарском огороде» в 2018 году. Организация сбора и последующего использования дождевой воды стала новой вехой в экологической политике сада. И вот сейчас появилась новая уникальная система природной очистки этой воды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

- Сегодня гидроботанический способ очистки водных объектов является весьма перспективным направлением в водоохранной практике, - говорит Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - В Москве, к примеру, с 2011 года на сооружениях доочистки поверхностного стока летом применяется такое растение как водный гиацинт или, как его чаще называют, эйхорния. Одна из его способностей - поглощать и перерабатывать существенное количество загрязняющих веществ. То есть фактически растение становится биофильтром за счет того, что умеет ускорять окислительные процессы в водной среде, в том числе способствовать разложению углеводородных соединений.

В 2020 году шесть тысяч таких растений доочистили порядка 83 миллионов кубометров поверхностных сточных вод. Это метод позволяет снижать содержание загрязняющих веществ в среднем в 1,5-3 раза по таким показателям как взвешенные вещества, нефтепродукты, соединения азота. Так что можно смело утверждать, что гидроботанический метод очистки не только эффективен, но и эффектен.

Безусловно, для такого водоема, как пруд в Аптекарском огороде, решение по методу очистки должно быть изящным и полностью соответствовать его исторической и эстетической значимости. Выбранные для этой ответственной функции растения – водная мята и аир, несомненно, украсят пруд и помогут сохранять чистоту старинного пруда на радость всех посетителей прекрасного сада.

СПРАВКА «КП»

Старинный пруд «Аптекарского огорода» - один из самых известных водоёмов в Москве. Его выкопали в начале восемнадцатого века в самом низком месте, чтобы собирать вешние и дождевые воды для полива посадок. Никакой естественной подпитки в виде ручьев или ключей у него нет.

Первоначально пруд имел почти прямоугольную форму и был намного больше. В 1850-е годы его частично засыпали, и он получил нынешние пейзажные очертания. Кстати, пруд сразу был устроен на так называемом «глиняном замке». Его дно выстлано несколькими слоями серой глины высокого качества, специально привезенной из Гжели. По этой же технологии и с использованием той же глины его отреставрировали в начале двадцать первого века.

Водоем по сути стал живой экспозицией части коллекции водных и прибрежных растений. Среди них - немало видов, характерных для водоемов Подмосковья. К примеру, ирис болотный, камыш, водное алоэ, кубышка, стрелолист, кувшиночник щитковый, белокрыльник. Из экзотов особенно выделяются крупноцветные гибридные кувшинки, цветущие с середины лета до поздней осени.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ О НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Отвечает Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

1. Чем подтверждена эффективность доочистки водным гиацинтом? Где и как давно Мосводосток применяет этот метод и дорого ли он обходится? Планируется ли расширение этой технологии? Есть какие-то ограничения?

- Эффективность гидроботанического способа с использование водного гиацинта подтверждается аналитическим контролем химического состава воды до и после доочистки эйхорнией. По 7 ингредиентам: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, показатели БПК, сульфаты, азот. Результаты исследований доказывают существенное снижение содержания указанных веществ. Гидроботанический способ с использованием водного гиацинта применяется ГУП «Мосводосток» уже более 10 лет - с 2006 года. В 2020 году его запустили на 45 очистных сооружения поверхностного стока.

Экономические затраты этого метода не высокие. Основные ограничения климатические. Как только температура воздуха опускается ниже 12 градусов, специалисты бережно переносят растение в теплицу на «зимовку». Также необходим контроль за разрастанием колонии.

2. Какие еще растения обладают схожими очистительными свойствами? Например, мята и аир - эффективнее или нет? Можно ли сравнить их с хлореллой?

- В качестве гидроботанического способа очистки водоемов используются разные виды растений, к примеру, многие слышали об использовании таких водорослей как хлорелла. Однако хлорелла в основном помогает избавиться только от цветения воды, то есть подавляет размножение сине-зеленых водорослей, поглощает углекислоту и выделает кислород в поверхностный слой воды.

Мята и аир схожи по своей эффективности с точки зрения очистки с водным гиацинтом. Однако для использования растений в больших объемах эффективнее водный гиацинт, поскольку он быстрее разрастается. На столичных очистных сооружениях Мосводосток ежегодно высаживает шесть тысяч растений.

3. Где оптимально применение и дальнейшее внедрение гидроботанических методов? Нужна ли для них экологическая экспертиза?

- Применение гидроботанических методов оптимально на сооружениях очистки поверхностных сточных вод, на тех водных объектах, где замедлен водообмен (пруды), в совокупности с грамотной культивацией растительности, недопущения ее бесконтрольного размножения. У Мосводостока имеется патент на использование такого метода доочистки.

4. Могли бы назвать цифру повышения очистки поверхностного стока в Москве?

- Поверхностный сток проходит очистку на 173 сооружениях различного типа - это пруды-отстойники, щитовые заграждения, песколовки, габионные фильтрующие сооружения и др. Эффективность очистки в зависимости от типа сооружения составляет от 40 до 95% по взвешенным веществам и от 30 до 90% по нефтепродуктам. В целом содержание нефтепродуктов в центральной части Москвы-реки за последние 10 лет снизилось в два раза.