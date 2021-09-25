Воров, которые украли олимпийские медали у чемпионки Весниной, будут искать по ДНК

Сочинская теннисистка Елена Веснина. Фото: Кадр видео

Подмосковная полиция продолжает поиски преступников, которые ограбили дом известной теннисистки, олимпийской чемпионки Елены Весниной.

Напомним:

- 11 сентября стало известно, что неизвестные обнесли загородный дом Весниной в окрестностях подмосковной Истры.

- В списке похищенного оказались не только деньги и драгоценности, но и олимпийские награды - золото 2016 года и серебро-2020.

- По словам Елены Весниной, в тот вечер они с мужем на несколько часов выехали на ужин в ресторан - за это время дом обокрали.

Вчера сайт kp.ru сообщил, что преступники оказались в какой-то степени людьми совестливыми - они решили вернуть спортсменке часть украденных вещей. К контрольно-пропускному пункту элитного поселка, где живет Веснина, они подкинули коробку, в которой обнаружены медали и записка с извинениями. Охранники, обнаружившие «посылку», тут же вызвали полицию.

Как нам стало известно, свои медали Елена Веснина еще какое-то время не получит.

- Найденная коробка со всем ее содержимым сейчас отправлена на экспертизу, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Специалисты будут искать не только отпечатки пальцев, которые могли оставить преступники, но и частички их ДНК. Это может помочь установить личности этих людей по базе, если они раньше уже попадались.

«КП» следит за развитием событий.

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Приложили к ним и записку с извинениями (подробности)