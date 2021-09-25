Закрытие «Кинотавра 2021» в Сочи: Триумф дочери Сергея Бодрова и Павла Деревянко

Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на проливной дождь в Сочи закрытие «Кинотавра» состоялось по расписанию. Правда без привычного дефиле актрис по красной дорожке.

Впрочем, артистки вдоволь нафотографировались потом в зале «Зимнего театра».

Закрытие стало настоящим триумфом дочери Сергея Бодрова-мл.

Во-первых, Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль (кстати, это ее первая серьёзная работа в кино) в фильме «Море волнуется раз». Во-вторых, эта картина увезла главный приз киносмотра.

Специальный диплом жюри вручал актер Петр Федоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный диплом жюри вручал актер Петр Федоров, который за последнее время так красиво возмужал, что стал похож на своего голливудского коллегу Антонио Бандераса. Лауреат - фильм «Герда» Натальи Кудряшовой.

Приз имени Даниила Дондурея за лучший дебют вручал член жюри, сценарист Олег Маловичко. Награда досталась «Общаге» Романа Васьянова, где блистательно сыграли Никита Ефремов, Илья Маланин и другие молодые кинозвёзды.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Приз за лучший сценарий - Алексей Чупов, Наташа Меркулова, «Капитан Волконогов бежал».

Приз за лучшую операторскую работу - «Молоко птицы».

Приз за оригинальную музыку к фильму - «Медея».

Лучшая мужская роль - Павел Деревянко, «Подельники».

Лучшая режиссура - Владимир Мункуев, «Нууча».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН