Путин: Ко мне приходили и просили не использовать электронное голосование. Но технический прогресс не остановить

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с лидерами партий, прошедших в Думу. Фото: kremlin.ru

25 сентября 2021 Владимир Путин по видеосвязи переговорил с лидерами партий, прошедших в Думу. Скучное протокольное мероприятие (только в самом начале!) быстро вылилось в торговлю и спор политиков с президентом. В какой-то момент глава страны даже начал громко стучать рукой по столу, доказывая Зюганову, что власти не сидели, сложа руки, во время пандемии. Мы взяли самые горячие места из неожиданно бурного мероприятия.

РАСПУСТИМ РОСОБРНАДЗОР

Глава Новых людей Алексей Нечаев говорил первым. Владелец косметического гиганта «Фаберлик» в большой политике новичок, поэтому выступил скромнее остальных. Он напомнил о программе партии, предложил ввести единый федеральный оклад для учителей (по аналогии с врачами), а под конец разошелся и зачем-то попросил распустить Рособрнадзор. Вроде как из-за него учителя 14% своего времени тратят на заполнение отчетов.

- Ликвидировать все можно! В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну а что толку? А взятки начали брать не гаишники, а те, к кому перешли эти функции. Здесь повнимательней надо посмотреть, - парировал Путин, явно похоронив инициативу Нечаева.

ВЕРНЕМ ССЫЛКУ В СИБИРЬ

Владимир Жириновский сходу, как говорится, оседлал коня и начал торговаться за посты для ЛДПР:

- Леонида Слуцкого попросил перевыбрать главой комитета Думы по международным делам. Вообще-то это чисто внутрипарламентское решение, но если уж Путин поддержит, кто станет возражать?

- Депутата Сергея Жигарева предложили сделать «врио губернатора любого из регионов». Был бы субъект, а управленец для него у Жириновского уже есть.

«У нас могут забрать комитет по социальной политике. Но мы бы не хотели, чтобы уменьшалось количество комитетов у ЛДПР. Избиратели – это одно, количество голосов, проценты, а здесь внутри Госдумы мы можем решать по-другому все эти вопросы», - прямо заявил Жириновский.

В Думе прошлого созыва у партии было 5 комитетов из 26. То есть, примерно 20%. Но после прошедших выборов партия получила всего 21 мандат из 450 (меньше 5%)!

В ответ Путин тактично заметил, что не возражает против Слуцкого, но все остальные кадровые идеи предложил решить как-нибудь попозже в рабочем порядке.

Тем временем, Жириновский уже закусил удила и начал фонтанировать идеями по переустройству страны. Например, предложил вернуть каторжную ссылку.

- Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири. Одна проблема – откуда взять людей для этих новых городов? Мы предлагаем восстановить такое понятие, как ссылка, - выдал глава ЛДПР.

- Все-таки обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки, наверное, это не наш метод! Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это не будет работать, как минимум. Это жестко чрезмерно, - попытался осадить Жириновского президент.

- Надо попробовать! Тех, кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал, их в вагон – и до Магадана. Больше бунтовать не будут.

- Но они и работать не будут как следует, вот в чем дело, - ответил Путин, а потом еще минут десять объяснял, почему принудительный труд не поднимет экономику Дальнего Востока.

ПРОГРЕСС НЕ ОСТАНОВИТЬ

Во время предвыборной агитации КПРФ больше всех критиковала электронное голосование. Геннадий Зюганов и в этот раз включил свою заезженную пластинку.

- «Трехдневка» порушит доверие, снесет политическую систему… Не нужны будут партии, наблюдатели и комиссии, когда три программиста вместе с одним оператором и заказчиком станут определять судьбу страны. Ничего, кроме конфуза это не принесет, - заявил президенту Зюганов.

В ответ Путин рассказал, что сомнения были не только у коммунистов, но решение использовать электронное голосование все же принималось не на пустом месте.

- Ко мне и из Единой России приходили, просили не делать дистанционные выборы. Но я прислушался к тем, кто говорил, что это неизбежно и удобно. Можно не делать электронное голосование, но технический прогресс не остановить. Вопрос не в форме, а вопрос в контроле. В Москве возникли сомнения (в результатах ЭГ – Ред.) не из-за качества голосования, а потому что не понравился результат. Но так всегда бывает, - заявил Путин.

На встрече Зюганов раскритиковал политику правительство в борьбе с пандемией и лесными пожарами. Президент дал главе КПРФ высказаться, а потом начал разносить его аргументы. Коммунист ухитрился реально разозлить главу страны – Путин стучал ребром ладони по деревянному столу каждый раз, когда называл очередную сработавшую антикризисную меру. В микрофоне эти жесты отзывались тяжелыми ударами. Путин вспомнил и поддержку крупного бизнеса, и безработных, и малых предпринимателей.

- Падение реальных доходов – объективный процесс. К сожалению, мы не смогли донести меры поддержки до каждого человека, который столкнулся с проблемами. Но мы стремились сделать это по максимуму, - с сожалением заключил президент, признав, что есть еще над чем работать.

Отдельно Путин ответил Зюганову по поводу лесных пожаров. Глава КПРФ сравнил Россию и Белоруссию, где серьезных пожаров нет, потому что вроде как сохранилась советская система лесничеств.

- У нас не Белоруссия, у нас страна другая, другие масштабы. И в некоторые районы, где бушевали пожары, долететь было невозможно на самолетах. Не потому что там пришли в непригодность все аэродромы, их там и не было никогда. В одну сторону только лететь на самолете час-полтора. Это все равно что золотом пожары засыпать, - заявил президент.

В конце лидеры фракций начали просить Путина еще и о персональной встрече с каждым. Глава президентской администрации подтвердил, что в октябре для всех запланированы аудиенции.

- Я первый! – закричал Жириновский.

- Вы первый, как обычно, –негромко ответил Путин.

Отдельно глава страны заявил, что поддерживает предыдущего спикера Думы.

- Я считаю, что Вячеслав Викторович (Володин – Ред.) вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную Думу следующего, восьмого созыва, - заявил Путин. Впрочем, решать все же не президенту – спикера на голосовании выберут сами депутаты.

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