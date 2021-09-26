Заболевший раком Шура приготовил белый гроб и место на кладбище

Шура купил себе место на кладбище. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В конце 90-х эпатажный Шура (настоящее имя артиста — Александр Медведев) гремел на отечественной эстраде со своими хитами «Твори добро» и «Отшумели летние дожди». Затем артист на несколько лет пропал с экранов и появился на публике лишь в конце 2000-х. Сначала певец лечился от наркомании, потом – сражался с онкологией, от которой чуть не умер. Он прошел через операцию и химиотерапию, которые сохранили ему жизнь. Рак яичка у артиста диагностировали на поздней стадии, когда уже пошли метастазы. По словам артиста, на то, чтобы полностью излечиться от онкологии, у него ушло пять лет. За это время в лучших клиниках России и Швейцарии он потратил около миллиона долларов.

В прошлом году Шура вновь оказался на хирургическом столе. Артиста одолели одышка и изжога. Шура считал, что всему виной его лишний вес. Но врачи обнаружили у него в желудке огромную опухоль. Артисту снова сделали операцию, врачи нашли в удаленной опухоли раковые клетки.

Сегодня певец признается, что после всех своих проблем со здоровьем он очень боится смерти.

- Я бывший онкобольной. Я бывший наркоман, как все знают. Я очень боюсь патологии. Я очень боюсь, - рассказал Шура в телепрограмме Пятого канала.

Удалив из желудка артиста опухоль, врачи посадили его на жесткую диету. Ему можно было есть только нежирное мясо и овощи. Алкоголь оказался под полным запретом. В итоге за год артист сбросил около 40 килограммов.

Мысли о смерти не отпускают певца. Шура признается, что уже приготовил все, что нужно для собственных похорон. Несколько нет назад он купил участок на Даниловском кладбище и даже посадил на нем березку. Кроме того, у артиста уже есть гроб – шикарный, белого цвета: это подарок давнего поклонника.

- И место, и гроб подарил мне двухдверный. И березку уже посадили у меня на кладбище на моем месте, которое для меня.

В прошлом году Шура вновь оказался на хирургическом столе. Ему удалили опухоль из желудка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Певец позаботился даже об оградке для своей будущей могилы. Шура решил, что использует для нее кованые элементы своей кровати. Артист сам придумал дизайн своей кровати, спинка которой щедро украшена виноградными гроздьями:

- Это моя кровать, на которой я сегодня сплю, завтра мне ляжет на мою могилку. Бабульки, когда мы заносили ее в очередную мою квартиру, сидели у подъезда и говорили: смотри, Шурочка какой предусмотрительный чувак. Уже оградку домой понес.

Ранее певец рассказывал о самых тяжелых годах своей жизни, когда он крепко подсел на запрещенные препараты и спускал на них все свои гонорары от выступлений. В конце 90-х Шура был на пике популярности, но деньги, которые текли к нему рекой, совершенно не пошли ему в прок. Все, что артист зарабатывал, он тратил на наркотики. Он был самым желанным клиентом у наркодилеров, крепко вцепившихся в состоятельного артиста. За одну ночь Шура, по его словам, мог потратить на наркотики от 3 до 10 тысяч долларов.

- Мне надо собаку кормить, а у меня ни доллара в кармане, - рассказывал певец.