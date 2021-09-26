В Китае начали чипировать школьную форму

Родители могут отследить абсолютно все передвижения своего ребенка Фото: REUTERS

Родители китайских школьников теперь могут следить в режиме реального времени за передвижениями своих детей: в начальной школе Чжухая форму учащихся оснастили специальными микрочипами.

- В наших учебных заведениях уже есть устройства по распознаванию лиц, но мы идем в ногу со временем и придумываем новые способы всегда оставаться в курсе того, что делает ребенок, и где он находится, - рассказывает руководство школы.

Родители могут отследить абсолютно все передвижения своего ребенка, вплоть до того сходил ли он в туалет и когда покинул школу. Если школьник попадает в какую-то опасную ситуацию, то микрочип отправит родителям или учителям сигнал на их мобильный телефон, сообщает France Info.

Не все родители восприняли нововведение с энтузиазмом. Многие сравнивают чипы с электронными браслетами, которые надевают на ноги преступникам. Но в школе считают опасения взрослых объяснимыми.

В Китае дети частенько убегают с уроков и просиживают часами за видеоиграми в компьютерных клубах. Также известно немало случаев похищения детей с целью физического насилия.

- Чтобы впредь не допустить такого, мы и пошли на этот эксперимент, - говорят педагоги. – Вы же не удивляетесь видеокамерам, которые установлены повсюду, так почему вас должны удивлять микрочипы? Они нужны для безопасности детей, а не слежки за ними.

В Поднебесной также экспериментируют с системой трекеров мозговой активности - электроды подключают к голове ребенка и измеряют активность его мозга в режиме реального времени. Собранные данные позволяют следить за психологическим состоянием школьников – предотвращать у них депрессию или приступы агрессии.

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