Квадратные корни и многочлены: Математик из Тайваня читает лекции на порносайте

В своих лекциях без какого-либо намека на эротику Сюй подробно рассматривает сложные теоремы и математические правила

Преподаватель математики из Тайваня Чжан Сюй выбрал непривычную площадку для публикации своих лекций – учитель размещает материалы на PornHub – сайте для взрослых.

В своих лекциях без какого-либо намека на эротику Сюй подробно рассматривает сложные теоремы и математические правила.

Что заставило математика выбрать именно этот ресурс для того, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное» – неизвестно, однако упрямый педагог достиг определенных успехов – он опубликовал около двух сотен роликов и обзавелся пятитысячной армией подписчиков. Его лекции составляют серьезную конкуренцию порноконтенту и собрали уже более миллиона просмотров, а сам Сюй занял 5 097 место в рейтинге порномоделей. Свои лекции он также публикует на YouTube-канале.

Для того чтобы выкладывать ролики со своими лекциями, не опасаясь блокировки со стороны администрации сервиса, учителю пришлось верифицировать свою страницу, а также заполнить стандартную анкету порноактера, с указанием роста, веса, возраста и даже сексуальных предпочтений. Впрочем, на качество лекций столь интимные подробности никак не влияют.

К большому сожалению пользователей, недавно канал математика попал под большую чистку. После этого Сюй заявил, что уходит с PornHub, но на прощанье перезалил все свои лекции заново.

Большинство комментариев под роликами математика написаны на английском и свидетельствуют о том, что посетители не понимают языка, на котором ведется преподавание. Вместе с тем, популярность канала от этого, похоже, не страдает. Кроме того, PornHub - не единственная площадка, на которой Сюй выкладывает свои ролики – преподаватель также ведет канал в YouTube, где у него более 18 тысяч подписчиков.