Палатка с электрокамином, хариус в две ладони и «маралы чуть не сбили»: Кремль показал, как Путин и Шойгу отдыхали в тайге

Президент, забрасывая спиннинг с берега, поймал сибирского хариуса Фото: REUTERS

Трехдневный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу у Владимира Путина был в начале сентября (сразу после выступления на ВЭФ), но видео оттуда пресс-служба Кремля выложила только в воскресенье. Рассказываем о краткосрочном отдыхе президента.

Опубликованы фото и видео, снятые во время краткосрочного отпуска президента в Сибири Фото: REUTERS

Где конкретно отдыхал глава страны – не известно. Дмитрий Песков признался только, что это Сибирь. Там есть «тайга, горы и свежий воздух».

Фото: REUTERS

Судя по всему, там еще есть и реки, потому что президент сначала плыл на моторном катере с красной кабиной. А потом рыбачил с серой лодки. Мы не поняли, разные это суда или одно и то же, но какая разница? Главное – Путин лично вытащил подсачком крупную щуку из воды.

Трехдневный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу у Владимира Путина был в начале сентября Фото: REUTERS

Позже президент, забрасывая спиннинг с берега, поймал сибирского хариуса. Не самого большого, правда, - в две ладони. Говорят, хариус очень вкусный, если его засолить на месте и съесть через пару часов, но это нам уже не показали.

Фото: REUTERS

Закончив с рыбалкой, Путин отправился гулять по лесу. Компанию ему составил директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Эколог показал на телефоне необычные видео со зверушками, попавшими в объективы фотоловушек. Там были и брачные игры сибирских горных козлов, и медведь, который поймал одного из козликов, и молодые играющие барсы. Это тебе не кошечки-собачки, которых постят в интернете все остальные.

Где конкретно отдыхал глава страны – не известно Фото: REUTERS

Дальше президент с Шойгу пересели на багги. В дороге им попалась стая сибирских оленей маралов.

- Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной – им бы на олимпийских играх выступать. Равных бы не было никому, - пошутил президент, рассказывая о своих впечатлениях.

Фото: REUTERS

Ночевать Путин остановился в президентском люксе, точнее, - в палатке с камином.

- Солидно, - заметил Шойгу.

– Надо лучше работать и будете жить лучше! - в ответ пошутил Путин.

– Камин у вас не греет.

– Между прочим, он греет, зря вы смеетесь, - парировал президент.

Фото: REUTERS

В палатке у президента оказался «пленочный инфракрасный обогреватель-картина» на 500 Вт. Стоит всего 1290 рублей. Так как для камина нужно электричество, где-то в палаточном лагере должен был стоять и генератор.

Фото: REUTERS

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