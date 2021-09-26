Палатка с электрокамином, хариус в две ладони и «маралы чуть не сбили»: Кремль показал, как Путин и Шойгу отдыхали в тайге

Президент, забрасывая спиннинг с берега, поймал сибирского хариуса
Фото: REUTERS
Трехдневный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу у Владимира Путина был в начале сентября (сразу после выступления на ВЭФ), но видео оттуда пресс-служба Кремля выложила только в воскресенье. Рассказываем о краткосрочном отдыхе президента.
Опубликованы фото и видео, снятые во время краткосрочного отпуска президента в Сибири
Фото: REUTERS
Где конкретно отдыхал глава страны – не известно. Дмитрий Песков признался только, что это Сибирь. Там есть «тайга, горы и свежий воздух».
Фото: REUTERS
Судя по всему, там еще есть и реки, потому что президент сначала плыл на моторном катере с красной кабиной. А потом рыбачил с серой лодки. Мы не поняли, разные это суда или одно и то же, но какая разница? Главное – Путин лично вытащил подсачком крупную щуку из воды.
Трехдневный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу у Владимира Путина был в начале сентября
Фото: REUTERS
Позже президент, забрасывая спиннинг с берега, поймал сибирского хариуса. Не самого большого, правда, - в две ладони. Говорят, хариус очень вкусный, если его засолить на месте и съесть через пару часов, но это нам уже не показали.
Фото: REUTERS
Закончив с рыбалкой, Путин отправился гулять по лесу. Компанию ему составил директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Эколог показал на телефоне необычные видео со зверушками, попавшими в объективы фотоловушек. Там были и брачные игры сибирских горных козлов, и медведь, который поймал одного из козликов, и молодые играющие барсы. Это тебе не кошечки-собачки, которых постят в интернете все остальные.
Где конкретно отдыхал глава страны – не известно
Фото: REUTERS
Дальше президент с Шойгу пересели на багги. В дороге им попалась стая сибирских оленей маралов.
- Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной – им бы на олимпийских играх выступать. Равных бы не было никому, - пошутил президент, рассказывая о своих впечатлениях.
Фото: REUTERS
Ночевать Путин остановился в президентском люксе, точнее, - в палатке с камином.
- Солидно, - заметил Шойгу.
– Надо лучше работать и будете жить лучше! - в ответ пошутил Путин.
– Камин у вас не греет.
– Между прочим, он греет, зря вы смеетесь, - парировал президент.
Фото: REUTERS
В палатке у президента оказался «пленочный инфракрасный обогреватель-картина» на 500 Вт. Стоит всего 1290 рублей. Так как для камина нужно электричество, где-то в палаточном лагере должен был стоять и генератор.
Фото: REUTERS
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