Михаил Дегтярёв: Президент заботится о Дальнем Востоке и поддерживает нас и наши начинания

Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 25 сентября, на встрече (она проходила в режиме видеоконференции) Владимира Путина с избранными главами регионов Дегтярёв сам взял слово: «Владимир Владимирович, позволите?» И - начал именно с этого...

- В июле 2020 года политическая ситуация в Хабаровском крае была разогрета до предела, - сказал, обращаясь к президенту, Дегтярёв. - Люди очень переживали, тревогой и волнением был пропитан воздух.

Затем губернатор напомнил слова президента, которые прозвучали в октябре 2013 года:

- Вы сказали: «Зачем нужна власть, если она не слышит людей?» За 14 месяцев нам удалось доказать, что власть людей слышит.

Кандидатом в губернаторы, напомнил Дегтярёв, его выдвинула ЛДПР: «Спасибо Владимиру Вольфовичу Жириновскому».

- И хочу поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, - продолжил губернатор, - за доверие и за поддержку, которую чувствуют жители Хабаровского края. Девиз нашей команды – «Дела важнее слов», и за год мы очень многое сделали, но еще больше нам предстоит сделать под вашим руководством и оправдать доверие людей. Спасибо вам.

- Сейчас уже не важно, какая политическая сила вас выдвинула, - прокомментировал короткий доклад Дегтярёва Путин. - Важно, что вам люди поверили, пошли за вами и за вас проголосовали. Поэтому рассчитываю на то, что вы будете работать профессионально, такую слаженную команду создадите, которая эффективно сможет работать, и будете эффективно взаимодействовать с федеральным правительством, с Администрацией президента для достижения тех целей, ради которых вы пошли в это губернаторское кресло и в надежде на реализацию которых люди за вас и проголосовали.

Желаю вам успехов.

...Прошёл какой-то час, я позвонил Дегтярёву, но он не ответил, тут же послал смс - с просьбой прокомментировать разговор с президентов.

«Я уже в глубине региона, связь не устойчивая, - ответил мне смс Михаил Владимирович. - Встреча прошла хорошо, Президент заботится о Дальнем Востоке и поддерживает нас и наши начинания».

Похоже, Дегтярёв имел ввиду и слова президента, которые прозвучали во время видеоконференции в субботу.

- Мы с вами давно знакомы, - добавил, обращаясь к новому губернатору, Путин, - и, надеюсь, что это тоже сыграет положительную роль, имея в виду, что вы можете рассчитывать, конечно, и на мою поддержку в любом вопросе, который будет ставиться вами в интересах развития Хабаровского края.

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