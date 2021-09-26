Вооруженный пистолетом водитель Mercedes сбежал от сотрудников ГИБДД в Москве

Мужчина просто выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителя автомобиля Mercedes, который после остановки сотрудников ГИБДД вышел из машины с пистолетом, сейчас разыскивают в Москве. Информация о нападении на полицейских не подтвердилась. Мужчина просто выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.

- Мы выясняем обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, 26 сентября около 11.00 в районе улицы 8 марта и Нового Зыковского проезда сотрудники ГИБДД остановили машину Mercedes для стандартной проверки документов. Водитель резко затормозил, открыл дверь и выбежал. В руках у него был предмет похожий на пистолет, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

- Он что-то говорил сотрудникам, угрожал?

- Нет. По предварительной информации, не было угроз, не было выстрелов.

- Где сейчас этот человек?

- Сотрудники правоохранительных органов предпринимают попытки для установки местонахождения и задержания водителя, с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в СМИ прошла информация, что мужчина напал на сотрудников ГИБДД, однако информация не подтверждается. Причины конфликта и был ли он пока не установлены. По некоторым данным, нападавшему 38 лет. Сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.

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