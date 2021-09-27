Ретроградный Меркурий: кому повезет в это непростое время

Сломалась машина, ребенок принес двойку или наорал начальник, а-а-а… ну это же ретроградный Меркурий виноват! Фото: Shutterstock

Для многих, даже для тех, кто весьма далек от астрологии и чтения гороскопов, словосочетание «ретроградный Меркурий» стало своеобразным жупелом. Некоторые, как только слышат эти два слова, внутренне сжимаются в предвкушении чего-то не самого лучшего. Люди же с хорошим чувством юмора «списывают» на сие явление все неприятности. Сломалась машина, ребенок принес двойку или наорал начальник, а-а-а… ну это же ретроградный Меркурий виноват!

Что это такое?

Что же такое ретроградный Меркурий? Так в астрологии называют явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Кстати, понятие появилось еще в XVIII веке.

Одни считают, что это иллюзия, и никакого влияния на нас оказать не может. Другие убеждены, не все так просто и даже иллюзия имеет над нами силу!

Конечно, это не самое позитивное положение небесных светил и, все-таки, впадать в отчаяние и ждать бед, не стоит.

Когда ждать?

Ближайший ретроградный Меркурий настигнет нас с 27 сентября по 18 октября. Именно в это время, по мнению астрологов часто нарушается привычный порядок вещей.

За что отвечает Меркурий? Под его влиянием находятся торговля, транспорт, техника, документы, информация, знания, контакты и общение, связь, интернет. Так что во время периода ретроградного Меркурия именно за эти сферы нашей деятельности стоит опасаться.

Что сулит нам Меркурий?

Итак, в чем же нам повезет в период ретроградного Меркурия?

Овен, наконец-то, обретет некое душевное спокойствие. Возможно, мучившие его проблемы и не решатся, но все станет как-то понятнее. Овен поймет, как действовать дальше.

Телец, скорее всего, сумеет выбраться из финансовых трудностей, захвативших его в последнее время. Появятся новые возможности заработать, и Телец их, конечно, не упустит.

Близнецы найдут новый проект, новое применение своим талантам-умениям и целиком отдадутся процессу. При этом он будет получать давно забытое удовольствие от работы.

Рак окажется в нужном месте и в нужное время. Благодаря ему компания достигнет новых высот. А начальство отметит Рака денежным поощрением.

Льва ждет внезапное финансовое вливание. Неожиданные дивиденды придут откуда он совсем не ожидает. Может, стоит купить лотерейный билет?

Дева займется своим здоровьем. Сделав это из профилактических соображений, Дева сумеет вновь ощутить себя на коне и полной сил!

Весы будут осчастливлены массой интересной работы. Новые проекты подарят новых друзей, удовольствие и финансовую выгоду!

Скорпион проведет время в учебе. В упорной и тяжелой учебе. Но уже в ближайшее время это все пригодится ему и принесет немалую выгоду.

Стрелец вступит в пору особой творческой энергии. Он будет готов буквально свернуть горы на своем пути. А это, в свою очередь, может привести к повышению по карьерной лестнице.

Козерог сосредоточится на семье. Его ждут приятные долгожданные встречи и, возможно, финансовая удача.

Водолей из тех, кому повезет в любви. Холостых-неженатых ждет поистине судьбоносная встреча. Главное, не проспать этот важный миг!

Рыбы вступят в некую борьбу, связанную с карьерой, работой. Скорее всего, им придется поступить чем-то малым, чтобы выиграть в большом.