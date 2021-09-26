Отец Бритни Спирс 13 лет вел запись в ее спальне

Опекуны Бритни, включая ее отца Джеймса Спирса, контролировали каждый ее шаг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс 13 лет жила буквально под колпаком. Бывший охранник певицы Алекс Власов рассказал, что опекуны звезды, включая ее отца Джеймса Спирса, контролировали каждый ее шаг. Они делали видео- и аудиозаписи в ее особняке, читали личную переписку и отслеживали разговоры по телефону. Подробностями слежки Власов, работавший охранником артистки с 2012 года, поделился в новом документальном фильме «Контроль над Бритни Спирс».

Отец певицы по соглашению с охранной фирмой, обслуживавшей особняк Бритни, установил повсюду видеокамеры и записывающие жучки. Аудиозапись велась даже в спальне артистки. Джеймс Спирс регулярно прослушивал ее разговоры с детьми и с ее молодым человеком Сэмом Асгари.

Кроме того, опекуны держали под контролем телефон Бритни. С помощью определенных программ и настроек Джеймс Спирс и бывший бизнес-менеджер певицы Робин Гринхилл могли отслеживать все ее сообщения, звонки, заметки, историю браузера и фотографии.

- Мы могли видеть сообщения и звонки по FaceTime, заметки, историю браузера и фотографии, - рассказал Власов.

Джеймс Спирс контролировал жизнь и состояние дочери с 2008 года. Фото: Инстаграм.

В качестве доказательств Алекс привел множество электронных писем, сообщений и аудиозаписей. По его словам, руководство охранной фирмы настаивало на том, что подобные меры были необходимы исключительно для защиты певицы, и что она по доброй воле находилась под опекой.

Бритни Спирс уже много лет пытается избавиться от опеки отца, который контролирует не только ее финансы, но и ее жизнь и здоровье. Состояние Бритни оценивается в 60 миллионов долларов. В июне певица выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Певица признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году. Суд признал ее частично недееспособной после того, как у певицы начались проблемы с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

Под натиском общественного давления Джеймс Спирс был вынужден сдаться. В начале сентября он подал в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью.

- Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, - процитировал заявление отца звезды телеканал CNN.

Предполагается, что после отказа Джеймса от опекунства расходы и доходы певицы будут переданы на контроль лицензированному аудитору. Именно на этом ранее настаивал адвокат Бритни Спирс.

Недавно певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: Инстаграм.

Тем временем певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. В Инстаграме артистка опубликовала фото кольца с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.