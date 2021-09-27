«Я влияю на свое будущее»: Большинство россиян планируют участвовать во Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года Фото: Мила СТРИЖ

Подготовка к переписи населения вступает в финальную фазу. Один из вестников скорого старта – открытие горячей линии. А социологические опросы показывают, что россияне перепись очень ждут.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Gosuslugi.ru. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

НИКТО НЕ УЙДЕТ БЕЗ ОТВЕТА

«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику документы?», «Будут ли проверяться мои данные?» Накануне старта переписи у жителей страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь можно получить, что называется, из первых рук, позвонив по бесплатному телефону горячей линии Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Она начала работу 24 сентября.

Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для обслуживания переписи и с сегодняшнего дня начнут ежедневно отвечать на вопросы россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени (в другие часы звонок примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку для обратного звонка оператора). Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года.

Основной инструмент оператора горячей линии – разработанная специалистами Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. На начальном этапе она содержит более 200 вопросов и ответов. В процессе работы будет происходить ее актуализация.

«При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории, – сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. – В этом очень помогли страницы переписи в социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили за последние полтора года. База содержит детальную инструкцию прохождения самостоятельной переписи на портале Госуслуг. Если возникнут новые сложные вопросы – операторы переведут позвонившего на сотрудников Росстата, которые будут также дежурить на рабочих телефонах. В любом случае совместно со специалистами контакт-центра мы сделаем все, чтобы наш респондент не ушел без ответа на интересующий его вопрос».

Основные подготовительные работы к переписи, по словам Смелова, уже выполнены. Подобраны помещения, переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, подготовлен электронный переписной лист для портала Госуслуг, завершается набор переписчиков и волонтеров переписи.

«Открытие горячей линии – в числе финальных приготовлений, свидетельствующих о том, что перепись начнется уже совсем скоро», – подчеркнул замглавы Росстата.

«Очень важно говорить с позвонившим человеком на одном языке, рассказывать о сложном и технологичном максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов», – отметила заместитель генерального директора – операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина Филиппская.

«САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ»

Отметим, что 82% жителей России знают и слышали о предстоящей переписи населения, 69% планируют принять в ней участие. Такие результаты показал сентябрьский опрос, проведенный с помощью исследовательской платформы Mail.Ru Group в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Уверенное знание о переписи демонстрируют 48% респондентов (в июне такой ответ дали 41%, в марте – 39%), слышат впервые – всего 13%. 63% из тех, кто знает о начале переписи, знают и о том, что она начинается 15 октября. Это самый высокий показатель осведомленности за весь период исследования с лета 2020 года (уровень неосведомленности на момент первого переноса даты переписи достигал 72%).

69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19% определятся непосредственно перед переписью, и лишь 4% однозначно и категорично не намерены участвовать. Процент тех, кто точно не хочет принимать участие, один из самых низких за все опросы с 2020 года.

Фото: Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Как именно люди готовы участвовать в переписи? 56% респондентов – через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% планируют посетить стационарный участок или МФЦ. Более 65% опрошенных считают, что проведение переписи необходимо для страны, и только 13% с этим не согласны. Доля считающих, что проведение переписи не нужно, остается стабильной с августа 2020 года и не превышает 15%. Доля уверенных в необходимости проведения переписи увеличивается – за последние три месяца (с предыдущего опроса) преимущественно за счет аудитории 18–24 лет.

Как показало исследование, полностью согласны с тезисом «Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее» 25% респондентов, когда в июне и годом ранее – 19%. Скорее согласны сейчас – 20%, частично – 28%. Полностью не согласны лишь 10% – за время исследования эта категория сократилась почти на треть. В июне последний пункт выбирали 12%, в августе 2020 года – 13% опрошенных.

«Судя по данным, за полтора года информационной кампании мы видим рост желающих переписаться онлайн до 56% – это интересный и даже уникальный исследовательский кейс. Представленные итоги показывают, что изучалась не только информированность разных аудиторий и факторы, которые влияют на отношение к переписи, но и готовность в знакомом для части аудитории проекте принять участие в новом, непривычном формате», – резюмирует профессор, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова, главный редактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» Ирина Скоробогатых.