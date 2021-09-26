Дмитрий Песков: Президент уже вчера готов был встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Об Украине и Зеленском

Отвечая на вопрос о том, готов ли Владимир Путин встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Песков отреагировал так:

- Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Это связан исключительно с позицией Украины. Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет заменить минские и парижские договоренности «чем-то еще», не называя это своими словами.

Об Эрдогане и Крыме

Прокомментировал Песков и недавнее заявление турецкого президента Эрдогана (который должен встречаться с Путиным в Сочи) о том, что Анкара никогда не признает Крым российским:

- Наверное, чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию. Но ткие заявления по таким чувствительным темам обычно не делаются по традициям международной политики.

Об образе Путина

Песков также признал, что президента России за рубежом нередко изображают черными красками:

- Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили. Ничего общего с действительностью это не имеет.

О санкциях и контрсанкциях

Комментируя информацию об очередных санкциях в отношении российских граждан и реакцию нашей страны на это, пресс-секретарь президента заявил следующее:

- Действительно, звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там. На фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию.