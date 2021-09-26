Велопробег прошел в подмосковном парке "Патриот"

На территории парка «Патриот» прошел торжественный велопробег, приуроченный сотрудниками Московской железной дороги к 80-летию Битвы под Москвой. Фото: patriotp.ru

На территории парка «Патриот» прошел торжественный велопробег, приуроченный сотрудниками Московской железной дороги к 80-летию Битвы под Москвой. В память о знаменательной дате участники двух групп-авангардов в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг Москвы.

Перед велопробегом участники отдохнули в уютных купе спальных вагонов поезда-гостиницы, легко позавтракали в новом кафе платформа "Army".

Врио директора Военно-Патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" Владимир Гопко принял участие в церемонии торжественного финиша велопробега.

- Коллеги и наверное уже друзья после шести дней велопробега! Спасибо за участие в проекте! Хочется пожелать всем присутствующим жить интересной жизнью. Реализовывать свои мечты. Быть активными. Ибо те люди, которые 80 лет назад погибли на этих рубежах ради нас — не имели такой возможности. И они погибли, чтобы мы были счастливы. Жить уныло, сложа руки — это не уважать их подвига. Каждому из нас надо жить за себя, и за того парня, - отметил Гопко.

После горячего душа участники велопробега были приглашены на совместный ужин в кафе "Блиндаж" на площадке Партизанская поляна Парка Патриот.

СПРАВКА "КП"

В 20 веке в СССР существовала традиция велопробегов, в том числе и памятных. Но самые большие пробеги в истории нашей Родины были проведены именно Российским профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей уже в наши дни. Участниками велопробегов по стране уже стали более 50 тысяч железнодорожников и членов их семей.