Лекарство от затора: избавить российские города от пробок вполне реально

Ситуация с заторами на российских дорогах становится тяжелее буквально с каждым днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БУКВАЛЬНО ВСЁ ЗАПОЛОНИЛИ

Автомобиль - это не роскошь, а средство, помогающее в комфорте пересидеть пробку. И ситуация с заторами на российских дорогах становится тяжелее буквально с каждым днем. Сегодня в стране зарегистрировано 60 млн машин, 45 млн из них - легковые. Всего 10 лет назад легковушек было на четверть меньше. В одной только Москве миллионы легковушек, каждый будний день они стоят в девятибалльных пробках. И если бы это творилось только в столице - «маятниковый режим», когда люди живут на окраинах и ездят работать в центр, портит жизнь обитателям практически каждого российского города.

Да если бы только российского – весь мир от пробок страдает. Власти многих мегаполисов с разным успехом пытаются бороться с этой бедой. Например, в Сингапуре людей «пересаживают» в общественный транспорт драконовскими сборами: при покупке авто нужно заплатить налог, примерно равный цене машины. В Лондоне, Милане, Стокгольме и других городах берется плата за въезд в центр города. В Нидерландах и Дании власти действуют мягче: развивают велосипедную культуру, строят бесчисленные велодорожки, и вот уже 25-30 процентов всех поездок у них совершается на двухколесном транспорте.

Могут ли подобные меры разгрузить и российские дороги? Или у нас, как обычно, свой, особый путь борьбы с заторами?

НЕЗНАЙКА ВСЁ ЗНАЛ

Каршеринг - вот спасение от дорожных пробок! В этом уверен автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

- Николай Носов в «Незнайке на Луне» в далекие 60-е описал ситуацию, которая у нас будет через 10 лет. У коротышек были общие машины, на которых они могли доехать до любой точки, бросить и пойти по своим делам. Эта эра каршеринга наступает сейчас, - считает Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, в обозримом будущем каршеринговые машины станут ездить на электричестве, а зарядные станции появятся буквально на каждом шагу – по крайней мере, в центральной части крупных городов. Это сделает арендный транспорт настолько доступным и удобным, что ездить на собственном авто будет просто невыгодно.

- Зачем мне брать свою машину, непонятно где ее оставлять, платить сумасшедшие деньги за парковку или въезд в центр, когда проще взять каршеринг? - задается риторическим вопросом Дмитрий Славнов.

Каршеринг станет доступным, и люди откажутся от личных автоомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАМАЗ ПЕДАЛЬНЫЙ

Верные соратники каршеринга в борьбе с пробками - это велосипеды. А заодно и электросамокаты, хоть они многих и раздражают.

Критично настроенный читатель усмехнется: какие велосипеды и самокаты, когда у нас снег по полгода лежит? А шведы с финнами вам ответят: и кто мешает этот снег чистить, как делают у нас?

- Сегодня в Москве 0,5% от общего количества поездок совершается на велосипеде. Три-пять лет назад было вдвое меньше. А если строить велодорожки, цифра будет постоянно расти. Например, в Альметьевске (Татарстан), где мэр сделал велодорожки по всему городу, в 10% случаев выбирают велосипед, - говорит президент Велотранспортного союза Игорь Налимов.

Велокультура медленно, но верно продвигается по стране. Игорь Налимов напоминает, что сейчас вовсю идет строительство велотрассы Москва - Санкт-Петербург. Там будет, где поесть, отдохнуть, переночевать. По равнине любой начинающий велосипедист спокойно едет со скоростью 15 км/ч. За день можно без труда проехать десятки километров, то есть из одной столицы в другую реально добраться за пару недель - в рамках стандартного отпуска.

Сегодня в Москве 0,5% от общего количества поездок совершается на велосипеде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы заметили, сколько велокурьеров по улицам гоняет? Постепенно таких перевозок будет все больше, - пророчит Игорь Налимов. - Уже существуют грузовые электровелосипеды с большим ящиком или сеткой сзади, которые запросто могут перевозить до 180 кг. Они будут двигаться по автодорогам со скоростью до 25 км/ч. Это покроет практически все нужды городских перевозок и больше половины грузовых авто станут ненужными. А мелкий груз продолжат перевозить на механических велосипедах по велосипедным дорожкам.

Светлое велосипедное будущее нашим городам пророчат и ученые.

- Я проводил опрос среди своего окружения - многие готовы ездить на работу на велосипедах, как и я сам. Но у нас нет инфраструктуры для велосипедистов, - сетует Николай Лушников, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» Российского университета транспорта. - Да, в городе архитрудно создать сеть велодорожек. Но варианты есть. Например, можно сделать велодорожки «эстакадного типа» вторым ярусом над основными дорогами. Люди бы с удовольствием пользовались. А для зимы можно сделать подобие надземных пешеходных переходов с пластиковыми крышами. Если строить их массово, это позволит серьезно снизить расходы.

Только цифры. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

МЕТРО НЕ РЕЗИНОВОЕ

Велосипеды - это прекрасно и экологично, но все-таки медленно. За общественным транспортом им не угнаться (ну, когда он не стоит в пробке). Однако заставить водителей пересесть из личных машин в метро и трамваи не так просто. Николай Лушников вспоминает результаты экспресс-исследования, проведенного 10 лет назад. У водителей, стоящих в пробках на въезде в город, спросили: при каких условиях вы смогли бы отказаться от личного транспорта? «Ни при каких!» - сквозь пелену выхлопных газов ответило около 90%. Значит, черепашья скорость их вполне устраивает.

- Не надо принуждать людей отказываться от личного авто, делая платным въезд в город или сужая дороги. Надо действовать убеждением, - считает Николай Лушников. - Если обеспечить работу общественного транспорта так, чтобы добираться из дома на работу было комфортно и быстро, люди сами его выберут.

Метро в Москве перегружено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом эксперт признает: метро у нас уже перегружено. Если туда спустятся еще и автомобилисты, оно не справится. И если мы всерьез хотим разгрузить дороги, нужен более комплексный подход к планированию городских территорий. Как бы банально это ни звучало.

- Вся деловая жизнь сконцентрирована в центре города. Нужно его разгружать: выводить за город офисные центры, создавать больше рабочих мест в том же Ясенево, чтобы не приходилось ездить через всю Москву на Красную Пресню, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

И еще один пример «комплексного подхода», о котором нам пока остается только мечтать - отказ от массовой застройки окраин.

- Нужно снижать плотность населения крупных городов. К примеру, в подмосковном Реутове она уже выше, чем в Токио - крупнейшем мегаполисе мира. Поэтому в той же Новой Москве нужно строить не огромные «человейники», а малоэтажное жилье, - говорит Антон Шапарин.

И тогда толпы народа, которые каждый день ломятся в центр с окраин, хотя бы не будут так быстро увеличиваться. Если же еще и офисы из центра вынести, то заторы начнут рассасываться, а дышать в маршрутках и вагонах метро станет легче. А когда часть горожан пересядет на велосипеды, самокаты и каршеринговые машины, пробок станет еще меньше.

Только вот 90% водителей, которые «ни при каких обстоятельствах» не встанут из-за баранки, все-таки смущают...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

60 млн транспортных средств зарегистрировано в России

45 млн легковых автомобилей ездят по дорогам страны

96% легковушек - частные

313 легковых автомобилей приходится на 1000 россиян

569 легковушек приходится на 1000 человек в Евросоюзе

По данным агентства «Автостат» на 1 января 2021 года.

КСТАТИ

Самые «пробочные» города мира

(по уровню загруженности дорог)

1.Москва (Россия) - 54%

2.Мумбаи (Индия) - 53%

3. Богота (Колумбия) - 53%

4.Манила (Филиппины) - 53%

5.Стамбул (Турция) - 51%

6.Бангалор (Индия) - 51%

7.Киев (Украина) - 51%

8.Нью-Дели (Индия) - 47%

9.Новосибирск (Россия) - 45%

10.Бангкок (Таиланд) - 44%

По данным TomTom (Нидерланды).