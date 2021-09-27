Ученые из Новосибирска создали экологичную горелку для сжигания отработанных масел. Фото: "Наука в Сибири".

Горелки для сжигания отработанного горючего уже существуют. Но ориентированы они на относительно легкие виды топлива, например, дизель и отслужившие свое масла. Кроме того, сгорали они не полностью, выделяя при этом много канцерогенов, а о вторичном использовании энергии речь не шла. Эту проблему взялись решить в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе, сообщает сайт СО РАН "Наука в Сибири"

«Над этой тематикой в нашем институте работают уже более десяти лет. Предыдущие горелки, основанные на принципе испарения топлив, были ориентированы на более легкие виды жидких топлив: дизельное, отработанное масло. Но когда в них сжигали, например, мазут, там оставались недогоревшие частицы. В новом устройстве мы решили увеличить камеру сгорания, а за счет этого и время нахождения частиц внутри горячей зоны. Тем самым мы повысили полноту сжигания топлив», — цитирует издание слова младшего научного сотрудника ИТ СО РАН, кандидата технических наук Евгения Копьева.

Эта разработка решает сразу несколько экологических задач - и переработку отходов, и их вторичное использование.

Ученые объясняют, что принцип установки такой: подается сверхзвуковая струя водяного пара, и в ее основание запускается топливо. В результате распыляются частички топлива размером около 20 микрон, и они уже легко сгорают в горелке. Как отмечают разработчики, это позволит утилизировать трансмиссионные, турбинные, автомобильные, от различных машинных двигателей масла.

Если использованные масла сортировать, то их можно перерабатывать и использовать еще раз. Но обычно соединяют все вместе, а потом сжигают, отапливая помещения, к которым не подведено центральное отопление. И все бы хорошо, но, во-первых, отходы не сгорают полностью, а, во-вторых, наносится огромный ущерб экологии, так как в воздух попадают оксиды азота и углерода. Новая установка должна решить эти проблемы. При этом килограмм переработанных масел будет давать 12,5 киловатт тепла, и по цене это можно сравнить с затратами на обычное отопление.

Разработка уже получила необходимые патенты и имеет перспективы. Сейчас горелку дорабатывают на средства гранта Российского научного фонда. Весьма скоро ее можно будет монтировать на котлы, которые используются в промышленности.