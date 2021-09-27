Эксперты считают новую методику расчета экосбора толчком для развития переработки в России

Расширенная ответственность производителей обяжет компании утилизировать произведенную или ввезенную ими продукцию в конце её жизненного цикла. Фото: Валерия ТИТОВА.

С января 2022 года Правительство России собирается перезапустить расширенную ответственность производителей – экономический механизм, который обяжет производителей и импортеров утилизировать произведенную или ввезенную ими продукцию в конце её жизненного цикла. Речь идет в первую очередь о пластиковой упаковке: именно она составляет львиную долю мусора, отправляющегося в корзину. Минприроды РФ и Российский экологический оператор (РЭО) разработали новую методику расчета экологического сбора, который взимается с компаний в рамках расширенной ответственности производителей. За основу расчета будет браться экологичность упаковки. Чем экологичнее тара, тем ниже будет ставка экосбора.

Эксперты уверены: такая методика станет толчком для развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

В новой методике ведомства предлагают учитывать повышающие коэффициенты в зависимости от экологичности товара и упаковки. Предполагается, что при расчете ставки экосбора будут оцениваться уровень извлекаемости и перерабатываемости продукции, степень востребованность вторсырья из нее и то, сколько циклов переработки будет проходить упаковка. Если тара не попадает ни под один из этих критериев, производитель будет выплачивать экосбор по нормативу.

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Подобная методика расчета будет стимулировать производителей использовать более экологичные материалы, уверен исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Такой подход поможет сделать шаг к экономике замкнутого цикла.

- Под «экологичностью» должен пониматься именно уровень вовлечения тех или иных отходов в хозяйственный оборот, то есть их «цикличность». Для этого необходима эффективная система статистического учета использования в экономике соответствующих отходов. Если уровень рециклинга высокий либо активно увеличивается, значит, упаковка «экологичная». Этот фактор говорит и о том, что отходы определенной упаковки востребованы рынком, и о том, что они легко извлекаются в процессе обработки, и о том, что создаются необходимые мощности, - уверен Алексей Сергеев.

Эксперт считает, что в нынешней системе РОП ставки не учитывали реальные затраты на сбор и обработку отходов по многим материалам. Кроме того, ставку экосбора умножали на понижающий коэффициент – норматив утилизации.

- Это приводило к тому, что стимулирование наоборот осуществлялось к использованию упаковки, уровень которой невысок. Отказ от нормативов утилизации в отношении упаковки и утверждение методики расчета экологического сбора с учетом уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот позволит создать эффективную систему РОП и позволит в кратчайшие сроки осуществить переход к экономике замкнутого цикла, - убежден Алексей Сергеев.

При начислении экосбора будет учитываться экологичность материала. Чем она выше, тем ниже экосбор. Фото: Валерия ТИТОВА.

НОВЫЕ ПРАВИЛА НЕ ПРИВЕДУТ К РОСТУ ЦЕН

Обязательства производителей и импортеров по утилизации ста процентов отходов не повлияет на рост цен, уверен глава президиума Ассоциации утилизаторов отходов от использования товаров и упаковки, руководитель Комитета по развитию отрасли и поддержке предпринимательской деятельности НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Александр Шаруда. В качестве примера он привел одну из самых распространенных разновидностей упаковки - пластиковую бутылку объемом 0,5 литра. С повышением норматива утилизации до ста процентов цена такой бутылки с содержимым вырастет всего на 9 копеек или от 0,06 до 0,12% от сегодняшней цены.

- По-моему, это не такая большая плата за возможность жить в чистой среде, - считает Александр Шаруда. - С другой стороны, у производителей должна появиться заинтересованность в использовании более экологичной упаковки, в производстве которой применяется вторичное сырье — это один из основных векторов развития европейской эко-экономики.

Эксперт отметил, что он, как и его коллеги, поддерживает новую методику расчета ставок экосбора.

- Сейчас мы внимательно изучаем данный документ, используемые в нем формулы, поскольку крайне важно заложить в ставку экологического сбора не только затраты утилизаторов на поддержание в рабочем состоянии производственных мощностей, но и на их обновление с применением наилучших доступных технологий, - подчеркнул Александр Шаруда.

С его мнением согласна заместитель генерального директора центра по переработке отходов «Орис Пром» Юлия Кузовлева.

- Рост цен на конечную продукцию в системе РОП. Фактически, это не на что не влияет. Цена на товары повышается постоянно на 10-15 % раз в полгода. Это не скажется на покупателях, физических лицах, - уверена она.

Юлия Кузовлева убеждена, что необходимость в реформировании системы РОП давно назрела. Вместе с тем, отрасль нуждается в грамотном администрировании расширенной ответственности производителей.

- Неоспоримый факт, что мера даст толчок отрасли. Нужны средства для минимизации расходов в сборе, транспортировки отходов кроме построения мощностей. Мощности нужно строить по всей стране по каждому виду отходов. Это должно быть экономически выгодно, - подчеркивает Кузовлева. - Следующая проблема - вторсырье. Государство должно участвовать в стимуляции покупки вторичного продукта. Если утилизатор уверен, что ему оплатят каждую собранную тонну любых отходов, то мощности были бы увеличены еще не в этом году, а еще в прошлом.

Эксперты уверены: новая методика расчета экосбора станет толчком для развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Фото: Валерия ТИТОВА.

ПЛОХИЕ МАТЕРИАЛЫ – ПОВЫШЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ХОРОШИЕ – НАОБОРОТ

Зампред Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Наталья Беляева напомнила, что производители годами повышали продажи за счет создания привлекательного внешнего вида товаров и упаковки. В итоге это обернулось грудами мусора на полигонах. Концепция расширенной ответственности производителя должна изменить отношение компаний к используемым материалам. И самым действенным механизмом является финансовый: плохие материалы - повышенная ответственность, хорошие материалы - наоборот.

- Разработанная методика есть ни что иное как внедрение такого стимула, - считает Наталья Беляева. - Только через финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов, смогут изменить выбор производств в пользу недешевых, но необременительных по затратам на утилизацию и РОП материалов.