В России могут разрешить применение иностранных вакцин от коронавируса

Скоро россияне получат возможность выбора иностранных вакцин от Covid-19. Фото: REUTERS

Не за горами старт четвертой волны коронавируса. Но сегодня медики много знают о своем противнике. Об особенностях течения болезни при заражении Дельта-штаммом, об открытом нашими учеными маркере, который способен предсказать риски осложнений в эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM в Москве) рассказала Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

НАЧАЛА ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ ЖДЕМ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

- Татьяна Александровна, эксперты говорят, что в конце сентября нужно ожидать новую, четвертую волну коронавируса, и якобы она будет мощнее, чем три предыдущие. Каков ваш прогноз, действительно ли размах четвертой волны будет превышать все, что мы видели до этого?

- Да, действительно мы ожидаем рост заболеваемости, что называется, прямо сейчас, то есть в ближайшие дни и недели. Этому способствует много факторов. На многих территориях России установилась дождливая и достаточно холодная погода, а в это время чувствительность слизистых оболочек повышается в первую очередь именно к респираторным вирусам. Закончились каникулы у школьников, студентов, многие взрослые после отпусков тоже возвращаются в свои рабочие коллективы, соответственно резко растет число контактов. У нас по-прежнему недостаточное количество вакцинированных - около 30 процентов. Если бы этот уровень был выше, можно было бы надеяться, что осень мы пройдем сравнительно спокойно. Но на таких маленьких цифрах иммунизации, конечно, рост ожидаем.

- Статистика говорит, что заболеваемость коронавирусом за неделю в Москве выросла на 24 процента. И москвичи начинают беспокоиться: будет ли локдаун? Но на этом фоне открывается авиасообщение с разными странами, открываются новые туристические направления. Почему это происходит?

- Когда мы решаем открыть какие-то направления мы смотрим на ситуацию в мире в целом. Во многих странах провакцинировано уже более 60 процентов населения. А в ряде стран этот показатель на уровне 70-80 и даже 90 процентов. В связи с этим мы видим очень значимое снижение числа тяжелых случаев, осложнений, летальных исходов. И хотя во многих странах заболеваемость остается достаточно высокой, но структура по тяжести проявлений совсем другая.

- Но ведь это не отменяет того, что вернувшись из заграничной поездки, я не привезу к себе домой какой-то новый штамм, на фоне которого и Дельта покажется цветочками?

- Конечно, риск этого есть. Но очевидно, что рекомендованные меры безопасности, которых должны придерживаться сознательные граждане - они работают. Мы видим, что эффективной защитой являются и маски, и социальная дистанция и т.д. И даже когда вы вакцинированы, то все равно должны эти меры безопасности соблюдать, где бы вы не находились, тем более за рубежом. Потому что если у вас есть защита от вируса, это не гарантирует, что вы сами не станете источником этой инфекции.

О ПРИВИВОЧНЫХ ТУРАХ ЗА ГРАНИЦУ

- В моду входят прививочные туры за границу. Например, поездка в Сербию стоит от 14 до 60 тысяч рублей. Там вакцинация иностранцев бесплатна, но ты заплатишь за медстраховку, за жилье, за питание и т.д. Там доступны прививки Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm. Татьяна Александровна, дайте совет. Если бы к вам подошел ваш добрый знакомый, который отправлялся бы в такой тур и спросил: что мне выбрать - Pfizer, BioNTech, AstraZeneca или Sinopharm, что бы вы ему посоветовали?

- Я бы не стала давать рекомендации, потому что сама идея таких туров не очень правильная. Дело в том, что пока не выработался иммунный ответ на вакцину, человек остается уязвимым. Причем, в какой-то момент он может быть даже более чувствительным к респираторным инфекциям. Полноценный иммунитет человек получает только через 42 дня после введения первой дозы вакцины. Поэтому в этот момент лететь куда-то сопряжено с большим риском инфицирования. Но в то же время я считаю, что граждане нашей страны должны иметь право выбрать ту вакцину, которая им кажется наиболее действенной.

- Тогда не проще ли пустить к нам зарубежные вакцины, чтобы российские граждане, не ездили за рубеж, а могли выбрать нужный препарат у себя в стране?

- Сейчас идут переговоры. Мы надеемся, что через какое-то время наши граждане получат возможность выбора в нашей стране импортных вакцин. Дело в том, что при регистрации препаратов необходимо согласовать и оформить ряд документов. Это, на мой взгляд, оправдано. Я много лет проработала в области клинических исследований, в том числе и действия вакцин. Мы должны проанализировать все данные, которые имеются у производителя, собрать информацию по проведенным исследованиям, и только тогда определить, насколько вакцина может применяться в Российской Федерации.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ НЕТ АНТИТЕЛ?

- У нас в «Комсомольской правде» очень высокий уровень вакцинации среди сотрудников. Но было несколько случаев среди знакомых, когда прививка сделана, а антител нет. Почему это может быть? Значит ли это, что прививка у них не работает?

- Надо сказать, что мы такие ситуации (без выработки антител) иногда видим и у пациентов переболевших коронавирусной инфекцией, причем в случаях, когда факт заболевания подтвержден всеми тестами. Это особенности работы иммунной системы. Нередко такое наблюдается у тех, кто болеет в стертых формах, хотя встречается и при тяжелом течении, а также после вакцинации. В этом случае может работать Т-клеточный иммунитет. То есть антитела это не единственный уровень защиты.

- А как узнать, есть у меня Т-клеточная защита или мне нужно идти и делать другую вакцину?

- Сейчас в некоторых лабораториях можно проверить свой уровень Т-клеточного иммунитета. Таких лабораторий немного, это дорогое исследование. Раньше мы применяли этот метод крайне редко, сейчас чаще. Но тут нужно сказать, что у некоторых пациентов иммунитет может не вырабатываться при применении любых вакцин.

ДЕЛЬТА-ШТАММ СНИЖАЕТ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

- Сейчас часто говорят о том, что коронавирус научился маскироваться под банальную простуду, Например, люди подозревают у себя обычную ОРВИ, а оказывается, что это ковид. При этом нет температуры, обоняние не пропадает. Поэтому люди не спешат изолироваться и являются распространителями инфекции. На какие симптомы сейчас надо ориентироваться?

- Мы тоже обратили внимание, что сейчас много пациентов с коронавирусной инфекцией не теряют обоняние полностью. На сегодняшний день нет никакого универсального симптома, который однозначно либо исключал, либо подтверждал бы коронавирусную инфекцию. Это может сделать только лабораторная диагностика, то есть ПЦР-тест. На что мы сейчас обращаем внимание с распространением этого «дельта»-штамма? Нередко у пациентов достаточно быстро происходит не только нарушение слуха, но и нарушение когнитивных функций, проще говоря, снижается сообразительность. Наши пациенты иногда говорят: вышли онлайн на обычное совещание со своими сотрудниками, но на фоне проявлений Covid-19 мы не понимаем, о чем идет речь, и не знаем, что нужно сказать.

- Татьяна Александровна, почти два года мы живем в условиях пандемии. Когда это все закончится? Есть ли свет в конце тоннеля?

- У нас есть большая надежда, что летальность коронавируса снизится и он станет такой же привычной для нас инфекцией как, допустим, грипп. Но вирус вряд ли потеряет свои особенности быстро поражать сосуды, сердце, нервную систему. Наверное, мы научимся с ним жить, если заведем полезные привычки: профилактика, вакцинация, меры безопасности, своевременное обращение к врачам, самоизоляция при первых признаках еще до диагностики. Я вижу только такой выход.

- Как пишут СМИ, австрийские ученые выявили четыре маркера, которые сигнализируют о ковиде даже на ранних стадиях. Может в перспективе появиться такой удобный домашний диагностический комплекс относительно ковида, по типу теста на беременность?

- Такие работы ведутся не только за границей, но и в нашем Институте эпидемиологии и микробиологии. Недавно совместно с центральным Институтом эпидемиологии был открыт маркер риска поражений сердечно-сосудистой системы у пациентов с COVID-19. Это эндотелин-1. У некоторых пациентов с минимальной симптоматикой, но с высокими значениями этого маркера впоследствии развивалась тяжелая симптоматика. А при низких значениях мы видели очень благоприятное течение, практически с отсутствием осложнений. Мы представили публикацию об этом открытии на зарубежных порталах и получили очень высокий рейтинг. Мы надеемся, что именно этот маркер поможет определять риски тяжелого течения в будущем. Пока широко доступных методов лабораторной диагностики на этот маркер нет, но мы над этим работаем.

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