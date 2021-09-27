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27 сентября 2021 0:38

Гузееву на скорой доставили в Коммунарку

Еще утром актриса выкладывала в Instagram фото из Крыма
Авторы (2):
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Иван РУНЕВ
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Лариса Гузеева попала в больницу

Лариса Гузеева попала в больницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером в воскресенье, 26 сентября, доставили машиной «Скорой помощи» в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Между тем, как сообщил сайту kp.ru осведомленный источник, коронавируса у нее нет.

По данным нашего собеседника, в Коммунарке актрисе сделали тест на COVID-19, анализ показал отрицательный результат. Сейчас Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Однако, по данным источника, у нее «сильный стресс», медики дали своей знаменитой пациентке успокоительное лекарство. Диагноз, с которым бессменная ведущая телешоу «Давай поженимся» попала в больницу, пока неизвестен. Корреспонденты kp.ru выясняют подробности.

Между тем, еще утром в воскресенье Гузеева выкладывала в Instagram фото из Крыма. В частности, показала своим поклонникам, как проходят косметические процедуры в одной из крымских клиник.

Накануне Гузеева показала, как проходит косметические процедуры в Крыму

Накануне Гузеева показала, как проходит косметические процедуры в Крыму

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯЛариса Гузеева: досье KP.RU