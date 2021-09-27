Анджелина Джоли встречается с бывшим парнем самой красивой женщины планеты

Анджелина Джоли встречается с рэпером The Weeknd. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развода с Брэдом Питтом рядом с Анджелиной Джоли не было других мужчин. Сама актриса признавалась, что полностью сосредоточена на воспитании детей, поэтому ей не до романов. Но теперь, похоже, нашелся парень, сумевший растопить ее сердце. Папарацци сфотографировали, как минувшим вечером Анджелина отправилась на романтический ужин вместе с рэпером The Weeknd.

Джоли и темнокожий исполнитель встретились в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Приехали они по отдельности, зато покинули заведение вместе. Папарацци сфотографировали, как Джоли запрыгивает на сиденье черного внедорожника музыканта, который увез ее с собой. Пара продолжила вечер в особняке рэпера стоимостью 70 миллионов долларов.

Примечательно, что это уже второе свидание канадского исполнителя и голливудской звезды. В прошлый раз папарацци застукали Анджелину и The Weeknd в июне. Они вдвоем ужинали в том же самом итальянском ресторанчике, что и сейчас.

The Weeknd встречался с супермоделью Беллой Хадид, признанной одним из мировых рейтингов самой красивой женщиной планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За Эйбелом Макконеном Тесфайе давно тянется слава ловеласа. Музыкант встречался с супермоделью Беллой Хадид, признанной одним из мировых рейтингов самой красивой женщиной планеты. После расставания с манекенщицей The Weeknd стал парнем певицы Селены Гомес. После разрыва с поп-дивой он неоднократно предпринимал попытки вернуть Беллу Хадид – и они увенчались успехом. Однако пара все же рассталась в 2019 году из-за слишком напряженных рабочих графиков.

И вот теперь в сети рэпера попала одна из главных звезд Голливуда. Анджелина на 15 лет старше музыканта, но, похоже, пару ничуть не смущает такая разница в возрасте. Во всяком случае, заводить роман с парнем гораздо моложе себя уже стало трендом у звезд кино и шоу-бизнеса.

Напомним, в сентябре 2016 года Джоли подала на развод с мужем после ссоры в частном самолете, когда во время перепалки пьяный Питт ударил своего старшего сына Мэддокса. После этого органы опеки инициировали расследование. Питт прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии.

Артист добился права видеться с наследниками, однако судебный процесс о разводе и опеке над детьми растянулся на долгие годы. Только в конце мая 2021 года Брэд получил право на совместную опеку. Анджелина не согласилась с этим решением суда и подала апелляцию. По оценке независимых юристов, за пять лет бракоразводного процесса экс-супруги потратили и судебные издержки и услуги адвокатов миллионы долларов.

Анджелина уверяет, что после расставания с мужем у нее так и не появился сердечный избранник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. 57-летний артист встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: Брэд жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.

Анджелина же и вовсе уверяет, что после расставания с мужем у нее так и не появился сердечный избранник. В интервью изданию E! News Daily Pop Джоли объяснила, почему так случилось.

- Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет», - пошутила Анджелина. - Я уже долгое время одна.

Джоли призналась, что после разрыва с мужем она полностью сосредоточилась на детях. И если раньше она беспокоилась за них, то теперь они стараются заботиться о ней.

- У меня шестеро очень способных детей. Конечно, ты просыпаешься с мыслью: «Я должна убедиться, что с ними все в порядке». Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось. Теперь они хотят убедиться, что с мамой все в порядке. Они хорошо обо мне заботятся, мы прекрасная команда. Мне очень повезло… И поэтому я волнуюсь. Я из тех, кто всегда переживает, но я обожаю их, - рассказала актриса.