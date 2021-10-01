«В месяц уходит рублей 450, но на мясо смотреть страшновато. И даже немного больно»: белорусы из разных регионов рассказали о тратах на еду

А что кушаете вы? И сколько на это тратите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным Белстата, белорусы тратят на еду около 40% потребительских (не путать с общим!) расходов. Статистика вещь хоть и упрямая, однако не учитывает особенности каждой отдельно взятой ячейки общества. Мы поговорили с белорусами из разных регионов из семей разного достатка об их тратах на продукты питания и любимых блюдах.

Пара из Минска: «Ингредиенты для карбонары ищем по скидке»

Иван со своей девушкой Алесей живет в столице Беларуси. Недавно молодому человеку, работающему в сфере розничных продаж, исполнилось 26. Алеся в этом году окончила Белгосуниверситет и отрабатывает распределение в одном из госучреждений. На еду у ребят уходит примерно 20% от совокупного дохода.

– Плюс-минус 450 рублей. Но в последнее время сумма и процент явно подросли. Цены на большинство продуктов очень сильно выросли, – поясняет Иван.

Как правило, молодые люди закупаются в ближайших супермаркетах. За сезонными продуктами заглядывают на рынок. А вот привычка покупать продукты с доставкой так и не прижилась. Довольно крупную закупку ребята делают раз в несколько дней. За один поход получается около 35-40 рублей.

Акции в магазинах многим помогают выгодно закупаться. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

– Плюс-минус, естественно, – продолжает Иван. – Берем самые обычные продукты. Из круп предпочитаем гречку. Обязательно покупаем овощи, фрукты, молочку. А вот макароны, хлеб и выпечку не особо. Что касается мяса, то здесь стандартные курица-свинина. В очень редких случаях берем говядину, если она есть по скидке. Еще из мясного частенько покупаем фарш и полуфабрикатные колбаски. Правда, с повышением цен на мясо стало смотреть страшновато. И даже немного больно. Реже покупаем рыбу: пангасиуса или схожую.

В большинстве случаев Иван с Алесей готовят дома. Блюда стандартные: супы, отбивные, котлеты, жареная курица, разнообразные гарниры и салаты. На работу берут ссобойку или обедают в столовой – 50/50. Когда хочется чего-нибудь вкусненького, Иван готовит свое коронное блюдо – пасту карбонара или болоньезе.

– Продукты для этих блюд не самые дешевые. Стараемся брать по скидке. Тот же бекон для карбонары стоит рублей семь за 200 грамм. Как-то заменял его свиной щековиной. И получилось вполне неплохо, – делится нюансами рецепта молодой человек.

Из каждодневных необязательных продуктов пара обычно покупает глазированные сырки. Говорят, очень удобный перекус для завтрака. Балуют себя Иван и Алеся красной рыбой или креветками.

– Не каждый день, конечно. Около 200 грамм форели стоит 12 рублей. Креветки продают по 30 за кило, поэтому не на каждый день. Внимательно следим за акциями. Недавно те же креветки удалось взять всего за 18 рублей.

Иногда, когда готовить или идти в магазин лень, пара заказывает что-нибудь с доставкой. Чаще всего пиццу.

– Не чаще раза-двух в месяц. То же касается и суши. Их, кстати, иногда берем в магазинах. Недалеко от нас есть гипермаркет, где роллы крутят очень хорошо. Еще из фастфуда можем заглянуть за шаурмой, – резюмирует Иван.

Одинокая пенсионерка из райцентра: «Мне одной и 150 рублей хватает: выручает огород»

Анне Петровне из Слонима, что на Гродненщине, недавно исполнилось 70. Женщина живет одна в частном доме на окраине города. Получает пенсию – около 500 рублей.

– Для пенсионера вполне хорошие деньги. Тем более, много мне и не надо, да и дети помогают. Здоровье, слава богу, не шалит. Поэтому, вполне довольна, – признается женщина.

В магазин Анна Петровна ходит почти каждый день. Поход в торговую точку сродни променаду: можно пообщаться с подругами, узнать последние новости, да и просто прогуляться. Свободного времени хватает.

Свои закатки еще никого не подводили. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

– Я покупаю самые обычные продукты. Хлеб, молоко, яйца, творог, сметану, крупы и макароны. Когда не сезон, то овощи и намного реже фрукты. Пару раз в месяц беру кусочек мяса, колбасы, несколько сосисок. Очень люблю пожарить печень, поэтому частенько захватываю и ее.

В остальном же ставка на собственный огород. Запасов картофеля, репчатого лука, капусты, кабачков и баклажанов хватает надолго. Собирает пенсионерка ягоды и яблоки. Правда, в этом году последние не уродили. А еще каждое лето женщина делает закатки, расширяя разнообразие зимнего рациона.

– Готовлю самые обычные блюда. Могу и картошечки пожарить, и рагу сделать или просто макарон с сосиской отведать. В общем, чего душа пожелает. Есть у меня и маленькая слабость: уж очень люблю мясо по-французски. Пару раз в месяц обязательно запекаю.

Исходя из размеров пенсии, на продукты Анна Петровна тратит около 35% дохода. Впрочем, об этом пенсионерка никогда не задумывалась.

– А какая разница? Мне уже не столько лет, чтобы проценты высчитывать, – смеется Анна Петровна.

«Очень любим сыры. Частенько берем чеддер»: что покупает семья из поселка

Владимир, Елена и их дочь третьеклассница Анастасия живут в достаточно большом поселке в Крупском районе. Женщина работает в соцсфере. Ее муж – в лесном хозяйстве.

– Живем в частном доме, – уточняет Елена. – В нашем поселке магазинов штук пять. Есть даже павильон крупной торговой сети. Так что с продуктами проблем нет.

В магазин семья ходит по надобности. То есть, практически каждый день. Если нужно сделать генеральную закупку, муж и жена отправляются на машине в райцентр или даже в относительно недалекий Борисов, где есть большие гипермаркеты. Ежемесячно на продукты из бюджета уходит рублей 500-600.

– Если честно, то конкретных подсчетов мы не ведем. В зависимости от сезона сумма явно меняется, ведь у нас есть довольно большой огород. Соответственно, картошка и прочие овощи в достатке. В остальном же покупаем все необходимое. Весомая часть из суммы уходит на мясо, курицу, колбасы. Меньше отдаем за крупы, макароны, масло и другие товары.

Готовит семья исключительно дома. Еда простая, но сытная. Из супов в семье предпочитают борщ, щи, иногда классическую солянку. Мясо чаще жарят. Свинину в виде отбивных, куриное филе – в форме наггетсов, мини-стейков или подливки. Салаты готовят, что называется, с характером. Кроме обычных овощных, Елена любит сделать фасолевый, с говяжьим языком и оливье. Кашеварить приходится с запасом, так как супруги берут ссобойки.

А вы на чем экономите, а на чем - нет? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из вкусностей семейство не может прожить без шоколадных конфет и зефира. Эти продукты отнимают в месяц 50 рублей. Еще столько же отдают за сыры: их в семье также очень любят. Предпочитают моцареллу, чеддер, бри. Правда, как и в случае с говядиной, за деликатесами приходится ездить в город.

– Нам хорошо в том плане, что есть свой участок. Если еда откровенно наскучивает, то готовим мясо или курицу на мангале. На огне можно сделать и вкусные овощи. Куда уж тут городским, – смеется Елена.

В кафе семья ходит редко – пару раз в год, если есть повод. Равно, как и не пользуется доставкой еды, хотя в райцентре работает небольшая служба.

– Во-первых, разнообразия общепита в поселке нет, – поясняет женщина. – В городе (в Крупках живет около 8 тысяч человек. – Авт) то же самое. Если и идем в кафе, то по какой-то значимой дате. Чей-то день рождения или свадьба. Думаю, так и в других небольших городах. В конце концов, пиццу или шаурму можно приготовить самому.

Еще одна статья расходов приходится на домашнего питомца – небольшую дворнягу. Ее рацион обходится рублей в 30 в месяц. Собачке специально покупают свиные ноги, которые пес очень любит.

Столичные пенсионеры: «Жить не можем без вкусной колбаски»

Анатолий и Оксана из Минска уже более 10 лет как ушли на пенсию. Однако работать продолжили. Мужчина трудится на одном из столичных заводов токарем, Оксана - завхоз в школе. Говорят, таким образом стараются поддерживать себя в форме. Впрочем, жизненной энергии у супругов – хоть отбавляй.

– И, конечно, чтобы не проседать в финансовом плане, – говорит Анатолий. – На одну пенсию прожить в Минске тяжело, даже если есть свое жилье. А еще нужно обслуживать машину, следить за дачей и вообще путешествовать. С учетом пенсии наш доход составляет 2,5 тысячи рублей. Иногда чуть больше.

В плане продуктов пара старается себя не ограничивать. Впрочем, вкусовые привычки вряд ли сильно отличаются от большинства белорусских семей. Но есть нюанс: у Оксаны диагностирован сахарный диабет легкой степени. Поэтому, белый хлеб, выпечку и сахаросодержащие продукты ей в больших количествах есть нельзя.

– А так покупаем все подряд. Обязательный атрибут - разнообразное мясо и картофель. Чаще выбираем свинину и курицу, как самое привычное. Любим вкусные пельмени и частенько их покупаем. Из круп предпочитаем рис или похожий на него булгур. Но и от гречки унывать не будем.

Закупаются пенсионеры в обычном магазине или гипермаркете. За мясом стараются ездить на рынок. Там же покупают сало, которое потом сами солят. Пару раз заказывали продукты с доставкой.

– Мы на ты с современными технологиями и заказать не проблема. Но после того, как приехали несвежие овощи и фрукты, решили от этого отказаться. Лучше потратить полчаса времени и выбрать самому, – объясняет Анатолий.

Из гастрономических слабостей в семье очень неравнодушны к хорошей копченой колбасе ценового сегмента выше среднего – от 25 рублей за кило.

– Колбасу, признаться, очень любим! Выбираем подороже, где в составе отсутствуют откровенная химия или соевые гранулы. Нет ничего лучше, чем прийти после работы домой и скушать вкусный бутербродик, – смеется мужчина.

А еще Анатолий охоч до тортов. Говорит, что за раз может съесть килограмм и «место для пары кусочков еще останется». Правда, такой сладкий аттракцион мужчина устраивает себе только в день рождения или на Новый год.

Готовят же пенсионеры дома. Обязанности делят поровну. В меню традиционные супы, гарниры, драники, запеченная курица и другие разновидности мяса. Коронные блюда семьи – щи от Анатолия и котлеты от Оксаны.

Когда себя можно побаловать сладеньким? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что касается питания вне дома, то Анатолий обязательно берет пару блюд (и обязательно кусочек сала) на работу. Оксана чаще обедает в школьной столовой. Там и питание диетическое, и цены умеренные. В кафе, ресторанах бывают по случаю. Например, когда позовут дети или внуки. Зато бывая за границей, стараются кушать только в общепите – таким образом проникаются культурой и духом страны.

– Вообще, на продуктах стараемся не экономить. Это не тот случай, когда экономия оправдана. Лучше купить дороже и качественнее, чем не получать от еды никакого удовольствия, – резонно замечает Анатолий.

Кстати, мы забыли про еще одного члена семьи – кошку Марту Кузьминичну. Ее семейной паре недавно подарил внук с женой. За пару месяцев маленькая бестия успела не только ободрать все обои, но и показать свои кулинарные пристрастия.

– Кушает как консервированный, так и сухой корм. Для разнообразия можем купить ей какую вкусняшку. На питомца тратим рублей 60 в месяц – она любит покушать не меньше нас, – с улыбкой заметил Анатолий.

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