Путь в домохозяйство лежит через холодильник

Услуга «Участие в переписи населения» на портале Госуслуг будет доступна всем зарегистрированным пользователям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже совсем скоро, 15 октября, стартует очередная Всероссийская перепись населения. Ее единицей наблюдения, в соответствии общемировой практикой, является домохозяйство. О том, что такое домохозяйство, какие они бывают, чем отличаются от семьи и при чем тут холодильник, мы поговорили с заместителем начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галиной Шевердовой.

– В ходе предстоящей переписи впервые у респондентов появится возможность переписаться самостоятельно через портал Госуслуг. Что для этого нужно?

– Действительно, на этой переписи в дополнение к традиционному сбору сведений переписчиками и на стационарных участках у нас появился третий, совершенно новый для нашей страны способ, – самостоятельное заполнение переписных листов онлайн.

Услуга «Участие в переписи населения» на портале Госуслуг будет доступна всем зарегистрированным пользователям портала со стандартной или подтвержденной учетной записью в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Чтобы переписать себя и членов своего домохозяйства, нужно будет войти на главную страницу портала 15 октября и в любой последующий день до 8 ноября включительно. Далее просто переходим по ссылке «Участие в переписи населения» на страницу электронного переписного листа и заполняем его.

– На сколько вопросов нужно будет ответить и сколько времени это может занять?

– Всего в переписных листах для постоянных жителей страны 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, дети, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, владение языками, образование и так далее, еще 10 вопросов посвящены жилищным условиям.

И здесь нужно отметить важную особенность и преимущество электронного переписного листа. Вопросы для конкретного пользователя предлагаются в зависимости от тех ответов, что он уже дал. Например, в переписном листе у мужчин не будет отображаться вопрос про количество рожденных детей.

В среднем на заполнение переписных листов на домохозяйство из 3–4 человек уйдет около 15–20 минут.

– Вы несколько раз уже использовали термин «домохозяйство». Что это такое и чем оно отличается от семьи?

– Домохозяйство – основная единица наблюдения переписи населения. Это люди, которые живут вместе в одном помещении и ведут совместное хозяйство. Это могут быть родственники, а могут быть и не связанные родственными связями люди, проживающие совместно.

И здесь ключевой момент – совместное ведение хозяйства. Например, если это молодая семья с ребенком и няней и они живут в одном помещении и питаются из одного холодильника, то это одно домохозяйство из четырех человек.

В отличие от семьи, домохозяйство может включать в себя не только родственников.

В то же время, если муж с женой, их дети с мужьями и женами живут в одном помещении, но разделяют доходы и питаются, грубо говоря, не из одного холодильника, то это будут два разных домохозяйства в одном жилом помещении.

– Как быть со студентами в университетских общежитиях?

– Студенты, если они проживают в одной комнате, могут составлять одно домохозяйство, если они питаются и расходуют средства на хозяйственные бытовые нужды вместе. Если же каждый из студентов, живущих в комнате, ведет свое хозяйство отдельно, то это будут разные домохозяйства, состоящие из одного человека каждое.

– С монастырями аналогичная ситуация?

– В монастырях, казармах, домах престарелых и других подобных организациях люди проживают по определенным правилам, их быт обеспечивает государство или организация, они составляют коллективное домохозяйство. Особенность их участия в переписи состоит в том, что часть вопросов относительно жилища им не задается, все остальные вопросы такие же, как и к членам частных домохозяйств.

Есть еще и третий тип домохозяйств – домохозяйства бездомных. Бездомные не имеют постоянного места жительства, крова над головой, свой быт они могут вести как по одиночке, так и совместно, то есть они образуют домохозяйство. При переписи 2010 года было зафиксировано 262 домохозяйства бездомных, в которые входило 643 человека.

– А если человек живет совсем один?

– Тогда он составляет домохозяйство из одного человека. При этом, если человек прописан в одном месте, а фактически проживает в другом, то он входит в то домохозяйство, где фактически проживает, а не по месту прописки.

– Мы начали с того, что пользователь портала Госуслуг может заполнить переписные листы не только на себя, но и на остальных членов своего домохозяйства. А что будет, если другие члены домохозяйства тоже захотят самостоятельно переписаться онлайн?

– Каждый член домохозяйства, имеющий учетную запись на Госуслугах, сможет воспользоваться услугой «Участие в переписи населения». При этом каждому из них нужно будет переписать не только себя, но и всех членов своего домохозяйства.

То есть, если в домохозяйстве из трех человек каждый перепишется сам и перепишет остальных членов домохозяйства из своего личного кабинета на Госуслугах, в Росстат поступит три одинаковых версии переписных листов на одно и то же домохозяйство. На этапе обработки данных в Росстате дубликаты будут удалены.

Поэтому, конечно, членам одного домохозяйства лучше не тратить лишнее время, создавая дубли на Госуслугах, а договориться, кто заполнит электронный переписной лист наиболее полно за все домохозяйство из какой-то одной учетной записи.

– Допустим, я заполнил электронный переписной лист и нажал «Отправить». Что происходит дальше?

– Переписной лист поступает на обработку в Росстат, а вам в личный кабинет на Госуслугах через некоторое время придет сообщение с кодом подтверждения участия в переписи и единый QR-код на все домохозяйство. Он служит доказательством, что переписанные вами члены вашего домохозяйства уже прошли перепись населения.

Этот QR-код нужно будет показать переписчику, который в любом случае зайдет к вам для проверки полноты учета населения. Это не займет много времени, так как отвечать на вопросы уже не потребуется. Переписчик отсканирует код, поблагодарит вас и пойдет дальше.