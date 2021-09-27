Четвертная волна коронавируса в Беларуси: болеют молодые, антирекорд летальных исходов, поликлиники работают в особом режиме

В поликлинику - только по крайней необходимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Беларуси чуть-чуть не дотягивает до двух тысяч вот уже вторую неделю. Показатели одни из самых высоких за все время пандемии. А на прошлой неделе был зафиксирован новый печальный антирекорд - за сутки умерло 15 человек с коронавирусной инфекцией. До сих пор количество ежедневных смертей в официальной статистике было чуть больше 10. Медики все настоятельнее призывают прививаться.

«Все тяжелые случаи – это не привитые от ковида»

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в минувшие выходные побывал в «красных зонах» 5-й и 6-й столичных больниц, обращая особое внимание, сколько вакцинированных пациентов там находится.

- Все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) - это не привитые от коивда - отмечает Пиневич. - Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация! Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания.

И не забываем про масочный режим! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр обратил внимание, что заболеваемость смещается в сторону более молодых.

Об этом же говорит и известный инфекционист Никита Соловей:

- Инфекция существенно помолодела, госпитализируются не только пациенты с хронической патологией, избытком веса и в возрасте старше 60 лет, но и возрасте от 20 лет, причем зачастую с уже имеющейся дыхательной недостаточностью.

Рецепт можно заказать дистанционно, а закрыть больничный - только в поликлинике

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Минздрав внес изменения в организацию работы поликлиник: приемы врачей в основном проводят на дому, выписку рецепта предлагают делать дистанционно при помощи системы «Электронный рецепт», а справки можно заказать на сайте поликлиники или позвонив в колл-центр. Но чтобы закрыть больничный, придется прийти в поликлинику.

Плановые диспансеризации и функциональные исследования в поликлиниках ограничены. Забор материала для ПЦР-теста производится на дому, а для помощи пациентам с COVID-19 сформированы контактные бригады.

Если нужен ПЦР- тест, специалисты сами приедут на дом. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Многие больницы частично или полностью перепрофилированы под оказание помощи пациентам с коронавирусом – в общей сложности треть всего коечного фонда.

- Пациенты с COVID-19 заполняют вновь открывающиеся стационары и отделения со свистом в считанные часы, - рассказывает Никита Соловей. - Врачи многих учреждений здравоохранения так и не выходили с самых первых дней ковида в марте 2020 года, многие работают на пределе возможностей. Необходимых лекарственных средств, которые действительно доказали свою эффективность, хотелось бы иметь в десятки раз больше. … С такой динамикой заболеваемости в недалеком будущем многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода и нужных лекарств.

Полный курс вакцинации прошли более полутора миллиона человек

В Минздраве сообщили, что на 26 сентября более 2 009 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19. Полный курс вакцинации прошли более 1 571 000 человек. Больше всего привитых двумя дозами вакцины в Минске – более 351, 4 тыс. Статистика по регионам: Брестская область – привито более 193,1 тыс. человек, Витебская - свыше 166,1 тыс., Гомельская - более 279,5 тыс., Гродненская - более 169, 6 тыс., Минская - более 183, 9 тыс., Могилевская - свыше 178, 6 тыс.

- За два месяца работы в Городской клинической инфекционной больнице ГКИБ мне таких (вакцинированных пациентов с ковидом – РЕД.) попалось двое, заболевание закончилось у них без последствий, - заметил инфекционист Никита Соловей. – Так что, дорогие друзья, хватит щелкать клювом, слушать ахинею от блогеров, даже близко не имеющих медобразования … читать желтую прессу о «вреде и опасности прививок» и подвергать жизни и здоровье свои, своих детей, родных и близких постоянной опасности. Не позволяйте сработать естественному отбору.

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