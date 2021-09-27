Губернаторы станут «главами» и при утрате доверия получат «волчий билет»

В Госдуму внесли законопроект, который меняет правила работы глав регионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму внесли законопроект, который меняет правила работы глав регионов. Чтобы объяснить смысл законопроекта, нам придется начать с принятых поправок в Конституцию. Год назад мы проголосовали за то, что в стране будет создаваться "единая система публичной власти".

Если говорить совсем по-простому, "единая система" убирает конфликт между разными уровнями власти. Например, между губернатором и мэром города. Вне нижестоящие чиновники теряют часть своей независимости – регионы от федерального центра, города от руководства региона, муниципалитеты от районных властей и так далее.

Но и зоны ответственности должны стать более четкими. Сейчас полномочия разных уровней власти часто имеют рыхлые границы. Это заканчивается тем, что какие-то вопросы не решаются годами, потому что не ясно, кто этим должен заниматься. Возьмем те же незаконные мусорные свалки: бороться с ними должен то ли Росприроднадзор, то ли муниципалы, то ли полиция… В итоге, порой не борется никто.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас написали и внесли в парламент первый законопроект о «единой системе публичной власти». Рассказываем, что должно поменяться, если документ примут:

1. Всеми регионами будут управлять «главы». Например, сейчас Татарстаном управляет президент, видимо, ему придется отказаться от красивого названия должности. Президент в России останется один.

2. Все главы регионов будут избираться строго на 5 лет. Сейчас 5 лет – это максимум, может быть и меньше.

3. Губернаторы смогут избираться любое количество раз подряд. Сейчас действует ограничение на 2 срока.

4. Если президент снимет губернатора в связи с утратой доверия, чиновник не сможет возглавить ни один регион в следующие 5 лет.

5. Федеральные министерства смогут назначать региональных чиновников в образовании, медицине, финансах, жилищном и строительном надзоре. Раньше этим занимался губернатор.

6. Все региональные депутаты получают статус госслужащих, поэтому им могут выносить предупреждения и отстранять от должности. Один в один, как и с депутатами Госдумы.

7. Региональным чиновникам официально разрешается работать по удаленке и даже дистанционно посещать «заседания законодательных органов».

Интересно, как создание «единой системы публичной власти» скажется на местном самоуправлении (сюда попадают и городские власти). В Конституции прямо написано, что самоуправление «самостоятельно» и не «входит в систему органов государственной власти». Эту статью трогать пока не стали.