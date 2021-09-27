В Госдуму внесен закон о замене названия должности губернатора на главу субъекта РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственную думу внесен законопроект, обязывающий называть губернаторов только «главами субъектов».

«Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Указывается, что глава субъекта РФ осуществляет руководство исполнительной властью в регионе, определяет систему и структуру региональных исполнительных органов», – сообщается на сайте Госдумы.

Как пояснил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, по законопроекту название законодательного органа того или иного региона не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 27 сентября, в Госдуму также внесли законопроект, снимающий запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд.