Чьими дровами ЕС будет топить зимой?

Эстония уже планирует со следующего года обеспечить повышенную загрузку нарвского комплекса электростанций древесными отходами – остатками от вырубки лесов и строительным мусором из Германии и Нидерландов. В этом году их было сожжено 650 тысяч тонн, в 2022 году эта цифра возрастет в полтора раза и достигнет миллиона тонн.

Самое время вспомнить, что еще 2010 году Владимир Путин предостерегал европейцев от серьезных ошибок в развитии энергосистем ЕС: «Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что, вы будете дровами топить? Но дрова – тоже в Сибирь надо ехать». Очевидно, что прогноз реализовался – и использование дров для выработки тепла и электроэнергии стало в Евросоюзе реальностью.

В чем причина такого «энергоперехода»? Сегодня этого вопроса на совещании с правительством Сахалинской области коснулся министр экономического развития РФ Максим Решетников: «То, что мы видим сейчас, например, на европейском рынке газа, – не что иное, как плата за вот этот форсированный переход к климатической повестке, за форсированный вывод из эксплуатации угольной генерации, что в общем оставило многие страны без альтернативы. И в результате они столкнулись с тем, с чем столкнулись. И в конечном итоге за все это заплатит потребитель».

Полученный европейцами негативный опыт имеет самое непосредственное отношение к вопросам, обсуждаемым сегодня в России: низкоуглеродного развития и перспектив отечественной энергетики. Вот, спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс пытается убедить участников брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики, что «возобновляемые источники энергии дешевле и для покупателя, и для инвестора. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики». Чем оборачивается такой «сдвиг», хорошо видно на примере Латвии и Эстонии. Стремление полагаться на возобновляемые источники энергии не только никого не спасло, а наоборот – создало для Европы острый кризис, который пока еще очень далек от завершения.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба направила «Газпрому» рекомендации по увеличению объемов биржевых продаж газа. Можно быть уверенными – российский газ в очередной раз спасет ЕС, но «спасибо» за это никто не скажет. Напротив, уже сейчас слышны голоса, что энергетическим кризисом и ростом цен Евросоюз якобы обязан сокращением поставок российского голубого топлива. 25 сентября Сергей Нечаев, посол России в Германии отверг все обвинения, назвав их примером «примитивного антироссийского вброса, которым подменяется объективный анализ ситуации».

Во всей этой истории гораздо важнее сделать правильные выводы для самих себя. Максим Решетников абсолютно точно отметил, что «самый важный момент, что нас волнует при такой жесткой системе углеродного регулирования, - цена вопроса: кто и как за это заплатит, сколько это будет стоить. Не секрет, в том числе и на международном уровне, что сейчас тема сокращения выбросов [парниковых газов] и достижения углеродной нейтральности является крайне популярной. Но в тоже время мало кто реально обсуждает - сколько это будет стоить, и какой потребитель за это все заплатит. В конечном итоге за все платит потребитель».

Жесткая система углеродного регулирования для нашей страны означает стагнацию промышленности и разгон инфляции, поскольку производственный потенциал напрямую связан с наличием доступной электроэнергии. Опыт развития «азиатских тигров» – Гонконга, Тайваня, Сингапура и Южной Кореи – показывает, что именно мощь энергосистем обеспечила им сверхвысокие темпы экономического роста. В условиях санкций дополнительные обременения для промышленности будут губительны, а заплатит за все, действительно, российский потребитель. Не хотелось бы топить дровами – как наши «европейские» соседи.