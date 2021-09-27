Директор театра Сатиры ничего не знает об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука

В понедельник, 27 сентября, Александр Ширвиндт сказал журналистам, как отрезал: «87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В понедельник, 27 сентября, Александр Ширвиндт сказал журналистам, как отрезал: «87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность».

Напомним, что Ширвиндт руководил театром Сатиры более 20 лет. Он занял должность худрука в 2000 году, сменив на этом посту режиссера Валентина Плучека. «Я в кресле худрука возник в общем-то случайно. По требованию коллектива два дня меня окучивали в мэрии, мол, посиди пока не найдем кого-нибудь путного. С этой идеей - посиди-подберем —сижу вот уже больше 20 лет», - вспоминал Ширвиндт, как случилось его назначение.

Какими были эти годы служения в театре Сатиры (суммарно Ширвиндт проработал здесь более 50 лет)? «Разными они были. Но одно могу сказать: пролетели как миг. И чем дальше, тем быстрее», - говорил нам народный артист ещё полтора года назад, когда поползли слухи о его грядущей отставке.

Тогда же он признался, что досиживать до момента, когда он будет вызывать сострадание и усмешку, не хочет. Что «спидометр обратно не скрутишь»…

«Преемника я назначить себе не могу», - говорил он. Но в кулуарах ходили слухи, что преемником может стать режиссер Сергей Газаров. Однако потом случился ковид. В пандемию родной коллектив бросать невозможно. Потом Газарову дали другой театр - Джигарханяна. Что же случилось сегодня?

Телефон Ширвиндта молчит. Мы позвонили директору театра Мамеду Агаеву.

- Мамед Гусейнович, это правда, что ваш худрук покидает свой пост?

- Честно говоря, я не знаю. Официальной информации, в том числе из Департамента культуры, пока не было. Когда Александр Анатольевич направил своё письмо, я тоже не знаю.

- Не получится снова, как год назад, когда вопрос об отставке Ширвиндта как будто бы был решенным, но отставки не случилось…

- Вот поэтому ничего не могу вам сказать… Полтора года назад он действительно плохо себя чувствовал. Устал, возраст. Но есть ли официальное его заявление сегодня, я правда не знаю. И в Департамент культуры Москвы тоже не в курсе. Александра Анатольевича не было на работе, ничего спросить у него мы не можем.

- Ширвиндт был на сборе труппы. Когда он у вас прошел, кстати?

- В этом году у нас не было сбора труппы…

Если отставка все-таки состоится, в какой форме Александр Анатольевич продолжит сотрудничество с театром, неясно даже самому Ширвиндту. "Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении", - как всегда с юмором заметил он.