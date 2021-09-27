Синоптик сказал, что будет в России вместо бабьего лета

В конце сентября наступает период настоящей, красивой осенней погоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как сентябрь на большей части европейской территории страны не задался, многие стали вспоминать про летней прогнозы на теплый и солнечный сентябрь. Но с ним повезло совсем немногим регионам России.

И сайт kp.ru не мог не обратиться за комментарием к научному руководителю Гидрометцентра Роману Вильфанду:

- Роман Менделевич, мимо бабьего лета мы уже "пролетели", ну и как теперь подниматься себе настроение в долгие хмурые осенние дни?

- Есть один фактор постоянный, детерминированный. И он действует на всех людей.

- Какой фактор?

- Длительное отсутствие солнечных лучей. Но мы же люди, и потому можем этому противостоять. Вот есть домашние животные —это какая радость для многих! Вот я приболел, сижу дома, и мой котяра ко мне пристает — и на фоне серого хмурого неба уже возникают позитивные эмоции.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Свойства человека - самому себе создавать настроение даже под непрерывный дождь?

- Конечно, игры детей, животных — им же каждый нормальный человек радуется. Да и москвичам, в общем, грех жаловаться. У них есть фестивали, конкурсы и концерты. Сходил на интересный спектакль - это поднимает настроение дня на три. В нашей семье это точно срабатывает.

- Но с естественными причинами все-равно бороться трудно.

- Есть такое. Но сейчас наступает период настоящей, красивой осенней погоды. Над центральной Россией устанавливается мощный антициклон. К сожалению, Москва будет находиться над прохладной частью этого антициклона.

- На обочине ?

- Нет, близко к центру, чуть восточнее. Все-таки будет достаточно много солнца. И красок осенних. И разные деревья по разному будут сбрасывать листву. И по-разному менять цвет. И ждет нас буйство красок. И все это при солнечном свете — уже с завтрашнего дня солнце будет показываться.

- А дожди?

- Дальше столько осадков не будет. Ну, преимущественно без осадков. И о хандре можно будет забыть. И фон достаточно устойчивый. Это антициклон. Это область высокого давления.

- На достаточно длительное время?

- Достаточное. И в следующую субботу-воскресенье — заметны перепады температур. Дневные температуры в Москве максимальные будут 10-12 градусов. Ночью снижение на 8-10 градусов. Это все около нормы конца сентября.

- А у вас есть свой, «осенний» набор песен, стихов, посвященный вот этому переходу от сентября к октябрю?

- Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, за все что вы во мне посеяли … А листья ластятся к стволам, и тротуары словно зеркало, и я иду по зеркалам, в которых отражаться некому. Здесь как сутулые моржи, машины фыркают моторами. Где вьются рельсы монотонные как серебристые ужи…

- Красиво...

- Не сказать, что я люблю дожди — но такие песни, как эта, они одухотворяют. С ними легче преодолевается эта хандра.

- Вы видели места, где осень часто наступает летом.

- На Ямале был в экспедициях по три месяца, на плато Плуторана. Мы тогда только-только начали изучать климат . А добраться туда можно было тогда только на гидроплане. Сначала на пароходе до Игарки, а потом на гидроплане. В конце июня - начале июля мы ждали, когда лед на озере растает. И один мой друг оказался вдруг таким нытиком - и вот тогда, кстати, песня про Париж, который мешает спать, и про тайгу оказалась в самую точку...