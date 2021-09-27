Задержаны торговавшие бочками марихуаны диллеры

Удивительную находку сделали участники совместной правоохранительной операции в подмосковных Химках. Искали распространителей наркотиков, а вышли на крупную партию. Фото: customs.gov.by

Удивительную находку сделали участники совместной правоохранительной операции в подмосковных Химках. Искали распространителей наркотиков, а вышли на крупную партию.

47-летний азербайджанец утверждал, что он простой таксист и его просто попросили доставить 1,5 килограммовый пакет по указанному адресу.

Кинологи с собаками обследовали участок рядом с которым был припаркован автомобиль, где нашли целую бочку с 50 килограммами марихуаны. Следы наркотиков тянулись прямо от машины.

Кинологи с собаками обследовали участок рядом с которым был припаркован автомобиль, где нашли целую бочку с 50 килограммами марихуаны. Следы наркотиков тянулись прямо от машины. Фото: customs.gov.by

После этого таксист стал говорить. Он пояснил, что привез по указанному адресу бочку своему знакомому Анвару, но тому качество товара в бочке не понравилось. Он разбросал наркотик и отказался от покупки.

Сотрудники полиции отправили бочку с товаром на экспертизу и теперь ищут всех участников сделки. Если в марихуане все же окажется наркотик (окажется качественной), то задержанным будет грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Сотрудники полиции отправили бочку с товаром на экспертизу и теперь ищут всех участников сделки. Фото: customs.gov.by

И это по России уже не первый случай, когда марихуану торгуют бочками. В прошлом году сотрудники УФСБ и полиции задержали жителя Волгоградской области у которого с территории участка изъяли две бочки с 21 килограммами каннабиса.

Появились бочки с гашишем даже в Беларуси. Там в прошлом году задержали целый морской контейнер, в котором бочки с гашишем везли под видом удобрений - пестицидов. Белорусские таможенники изъяли тогда 668 кило наркотика, рассчитанного на 3,3 млн доз, общей стоимостью 13,4 млн долларов.