Каковы главные факторы привлекательности кооператива для пайщиков

Роман Василенко, председатель совета и автор жилищной программы Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей»

Елена из Тюмени в августе этого года приобрела квартиру в родном городе в районе Восточный — для сына. Сын работает и живет обычно вне Тюмени — в вахтовых поселках, и ему требовалось собственное комфортное жилье для отдыха между вахтами. Квартира в современном панельном доме элитной серии 121-3т. Квартира однокомнатная, но просторная — 43 кв. м. В ней большая кухня — фактически кухня-гостиная, раздельный санузел, большой коридор со встроенным шкафом, балкон, выходящий в тихий двор.

Цена объекта недвижимости — 3 млн 760 тыс. рублей.

Первоначальный паевой взнос пайщика — 1 млн 320 тыс. рублей — был примерно за год накоплен Еленой на счете кооператива. Остальная сумма — 2 млн 440 тыс. рублей — предоставлена кооперативом в рассрочку на 10 лет. В очереди на приобретение квартиры Елена стояла чуть больше года.

Ее ежемесячный платеж с учетом членских взносов в кооператив составляет 24 333 рубля.

«Общая переплата за 10 лет, включающая ежемесячные платежи, оплату юридической проверки и независимой оценки, а также платежи в государственный бюджет за квартиру, составит около 500 тыс. рублей, — говорит пайщица. — Меня и сына в жилищной программе кооператива привлекла возможность постепенно накопить средства на первоначальный паевой взнос: средства мы вносили разными суммами. А также то, что погашение долга за квартиру произойдет в десятилетний срок — оптимальный. При этом если выплатить пай досрочно, то никаких штрафов за досрочное погашение не предусмотрено. Больше того, переплата за объект недвижимости при досрочном погашении даже уменьшается».

Екатерина из Перми в мае этого года приобрела трехкомнатную квартиру в родном городе. Квартира 54 кв. м стоимостью 2,5 млн рублей. Первоначальный взнос Екатерина внесла по большей части за счет продажи своей прежней однокомнатной квартиры. В очереди стояла чуть больше года.

«Я купила новую квартиру в рассрочку на 8 лет 9 месяцев, — подчеркивает пайщица. — Это наиболее подходящий для меня период для расчета с кооперативом. Меня привлекло то, что я довольно быстро выплачу пай кооперативу, и квартира перейдет в мою собственность. Тем более что и ежемесячный платеж за квартиру для меня вполне посильный».

Ася из Санкт-Петербурга приобрела весной этого года с помощью кооператива трехкомнатную квартиру за 6,8 млн рублей в центре города в рассрочку на десять лет, ежемесячный платеж — около 40 тыс. рублей. Около двух лет аккумулировала средства на первоначальный взнос на счете в кооперативе. Потом примерно год стояла в очереди на покупку квартиры. «Квартира с помощью кооператива — это не быстрое, но доступное и экономное приобретение, — замечает Ася. — Меня сотрудничество с кооперативом полностью устраивает».

Юлия из Нижнекамска приобрела в прошлом году с помощью кооператива трехкомнатную квартиру в своем городе в рассрочку на десять лет. Она профессиональный финансист и при этом посчитала для себя оптимальными именно условия кооператива.

Больше года она накапливала на счете в кооперативе средства на первоначальный взнос. Год стояла в очереди на приобретение квартиры. «В приобретении квартиры с помощью кооператива, — комментирует Юлия, — меня более всего привлекло то, что возврат средств кооперативу происходит в десятилетний срок. При этом возвратные платежи относительно небольшие — за счет того, что кооператив не берет процент за предоставленные паевые средства». Юлия сейчас накапливает средства на покупку второго объекта недвижимости с помощью кооператива.

Пайщиков в кооперативе больше всего привлекает возможность накопления средств на первоначальный взнос: длительность периода такого накопления не ограничена. Это условие в совокупности с тем, что вступление в кооператив происходит только по паспорту, создает низкий входной барьер в его программу недвижимости. При этом кооперативная программа предусматривает рассрочку не более чем на 10 лет, то есть расчет пайщика с кооперативом происходит в умеренные по длительности сроки, и средства возвращаются кооперативу пайщиком без процентов: сколько кооператив вложил в покупку квартиры для своего члена, столько пайщик и возвращает кооперативу за квартиру в виде паевых взносов.

Таким образом, покупка недвижимости с помощью кооператива — это доступное большинству граждан, умеренное по скорости, но при этом позволяющее не затягивать с получением объекта недвижимости в свое полное распоряжение экономное приобретение.