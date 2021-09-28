Осень сурова, но мы добры и здоровы!

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Роспотребнадзора, «ФИЦ питания и биотехнологии» и приглашенные звезды поделились мнениями, как поддержать себя в сезон простуд, избежать осложнений от COVID-2019 или минимизировать их

Вот уже два года, начиная с 2019-го, в стране активно ведется работа по нацпроекту «Демография». Часть этого проекта, которая представляет собой популяризацию здорового питания, реализует Роспотребнадзор (федеральный проект «укрепление общественного здоровья»). Его цель - повысить качество жизни и здоровья россиян, обеспечить всех безопасными продуктами, а также познакомить с азами здорового питания каждую семью. Для этого в первую очередь нужно выяснить, как питается большинство, и выявить наиболее значимые и частые отклонения в пищевом поведении. Работа по этому направлению уже ведется в 49 регионах России. Вторая актуальная задача - определить возможности резервов биоресурсов в каждом крае, чтобы максимально их использовать для питания. Наконец, разработать технологии производства полезной еды, способствующей оздоровлению, а затем оптимизировать питание детского и взрослого населения. И без просвещения не обойтись.

Для распространения полезной информации был создан интернет-портал здоровое-питание.рф, где публикуются новости, работает раздел «Школа здорового питания»; многофункциональный сервис «4 сезона. Тарелка здорового человека»; совместно с читателями создана народная «Книга о вкусной и здоровой пище - готовим вместе». А теперь открылся раздел «Карта питания России», предоставляющий информацию, как едят на огромной территории от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Махачкалы. «Карта питания России» может «рассказать», какой регион что «недоедает» и чем злоупотребляет - по жирам, белкам и углеводам. А также - чем богат: какими фруктами, овощами и традициями приготовления блюд.

Например, как сообщил Александр Ломовцев, руководитель территориального отделения Роспотребнадзора по Тульской области, Тула гордится не только своими чрезвычайно полезными пряниками (в прянике гораздо меньше жиров, чем в кремовом пирожном - порядка 3,5%, а не 30%), но и белевской пастилой (на яблоках) и квасами.

К беседе подключилась Юлия Чехонина, научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук:

- Кроме того, самим тоже можно готовить полезные вкусные сладкие десерты, например, из нежирного творога. Можно готовить выпечку, которая будет менее калорийной, чем та, которую мы покупаем в магазинах. Например, шарлотка с яблоками, в составе которой только мука. Взбитые яйца, небольшое количество сахара. И много яблок. Если такие сладости будут дежурными в ежедневном питании, нам легче будет соблюдать ограничения в сладком.

Россияне стали чаще выбирать здоровые продукты

Екатерина Головкова Фото: Иван МАКЕЕВ

Последнее исследование, которое проводилось в сентябре 2021 года в аккаунтах «Комсомольской правды», в соцсетях, показало, что из 100% опрошенных 12,1% стали выбирать более здоровые продукты; 9,7% принялись чаще готовить дома; 9,4% начали контролировать калорийность продуктов; 4,3% обратили внимание на состав и сроки годности продуктов; 4% опрошенных теперь чаще выбирают сайты здорового питания, в том числе портал «здоровое-питание.рф». Однако 49,4% респондентов никак не поменяли свои пищевые привычки. И это значит, что для доброй половины россиян сегодняшний разговор о том, как укрепить здоровье с помощью здорового рациона должен оказаться очень полезным.

- Для всех и в большей степени для этих 50% хочу сказать, что правильное питание - это здоровое питание, - комментирует Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора. - Питание является внутренней «защитой» человека и способом поддержания иммунитета на необходимом уровне. Для этого нужно знать простые правила. Первое - использовать сезонные продукты, в них содержится максимум микро-, макронутриентов и витаминов. Второе - употреблять только качественные и безопасные продукты. При покупке товаров в магазине смотрим на этикетку, где обозначен срок хранения и состав. Если делаем покупки на рынке, то он должен быть организованным, а у продавцов в наличии сертификаты на продукцию. Если - в кулинарии, то это должен быть магазин с холодильной камерой, и опять же обращаем внимание на срок хранения и состав готовой продукции. И, конечно, смотрим на сочетаемость продуктов и на их разнообразие в рационе.

Есть продукты, свойства которых принижены, при этом они являются кладезем всего. Та же гречка, перловка, тот же картофель, который содержит огромное количество витамина С, квашеная капуста, грибы, ягоды, молочные продукты. На них мы можем в буквальном смысле безболезненно, с точки зрения иммунитета, перезимовать. И нужно помнить - нет ничего проще и вкуснее, чем здоровое питание.

Око видит, «пандемийный» нос неймет

Маргарита Провоторова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Увы, после перенесенного коронавируса у многих обоняние, осязание, хорошее самочувствие так и не восстановились. Что делать?

- Вне зависимости от того, какое инфекционное заболевание человек перенес, в основе его питания должно быть достаточное количество белков. Это аксиома, - утверждает Маргарита Провоторова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - Но многие переболевшие ковидом люди не могут есть продукты животного происхождения, ссылаясь на неприятный вкус во рту. В этом случае хорошо компенсируют возникший белковый дефицит источники растительного белка: бобовые, фасоль (все ее разнообразие), чечевица, сыры, тофу. Соевый сыр - отличный заменитель белка и является необходимым для нормального построения и работы иммунной системы после заболевания. Дефицитные состояния, в том числе и дефицит белка, выражаются общей слабостью, сонливостью. Также в рационе должно быть не менее 5 порций свежих разнообразных овощей и фруктов в день. Это норма, которую определила ВОЗ. Нам нужны клетчатка, витамины, минералы, антиоксиданты, каротиноиды. Не забываем про ягоды, которые гораздо богаче фруктов по химическому составу. Тем более что у нас есть любимые ягоды, суперфуды. Например, брусника, клюква, облепиха. Последняя по содержанию витамина С – чемпион: 200% от суточной нормы потребления в 100 граммах. Выручают и ферментированные продукты. Квашеная капуста - источник витамина С. Аскорбинкой вдоволь «накормит» сладкий болгарский перец. Эти продукты - настоящая витаминная бомба.

И помним про зерновые - полезные углеводы, источник энергии. Чем меньше они обработаны, тем лучше. Булгур, полба, кукурузная крупа, овсяные хлопья (только длительного приготовления), хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы… Добавьте к этому немного орехов и семечек - и вот уже сбалансированный рацион.

Такая мода лишь на пользу

Юлия Чехонина, научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Чехонина, научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук:

- Чтобы не допускать дефицитных состояний, нужно самостоятельно контролировать потребление основных пищевых веществ. Если говорим об обеспеченности белком, то в тарелке три раза в день должен лежать любой источник белка - мясо, рыба, птица, яичный белок, творог. К этому требуется углеводный гарнир. Радостно за молодежь, которая проявляет интерес к здоровому питанию. Такая мода лишь на пользу! Наша задача - предоставить молодым правильную информацию об этом.

Во избежание дефицитов также необходимо один-два раза в год посещать врача, хотя бы с точки зрения профилактики - каждый из нас находится в своей зоне риска. Так, среди женщин репродуктивного возраста очень часто встречается железодефицитная анемия. Повально распространен дефицит витамина D. Нам, жителям средней полосы России, большей части россиян, не грозит избыток этого витамина в питании. И солнцем мы тоже не очень избалованы. Поэтому уровень этого витамина в крови необходимо контролировать. От достаточной обеспеченности организма витамином D зависит и состояние иммунитета, и крепость опорно-двигательного аппарата. Без витамина D может раньше времени развиться остеопороз, раньше срока наступить старение, одолеть депрессия. Все это уже доказанные негативные эффекты дефицита витамина D. И это мы сейчас сказали только о двух нутриентах. А их гораздо больше. Поэтому очень важно присутствие в питании различных витаминных комплексов и БАДов, особенно в период поздней осени, зимы и ранней весны.

Но только врач сможет грамотно порекомендовать нужный состав лично для вас.

В гандболе за лишние килограммы не отсекают головы

Анастасия Илларионова Фото: Иван МАКЕЕВ

- В гандболе нет диет, как в индивидуальных видах спорта, - рассказывает Анастасия Илларионова, гандболистка сборной России и клуба ЦСКА, чемпионка мира среди юниоров. - Но все взрослые люди, и каждый следит за своим питанием самостоятельно. Естественно, нас ежемесячно взвешивают, но мы не складываем голову на плаху за плюс-минус два килограмма. Лично я стараюсь питаться сбалансированно - мне вдруг стало это очень интересно. Раньше я ела все, что видела, не вникая. В спорте большие нагрузки, и питание важно - чтобы восстанавливаться после тренировок, после игр. Естественно, как и любому человеку, иногда хочется «вредностей», и я себе это позволяю - в качестве психологической разгрузки. А из полезного я очень люблю запеканки, сырники и фрукты, ягоды. Ем это ежедневно. Из неполезного - люблю сочный бургер из хорошей бургерной.

Поэт, киноактер и телеведущий Владимир Вишневский: «Шашлык в России больше, чем шашлык!»

Владимир Вишневский Фото: Иван Макеев

- С известных пор всю тактику и стратегию моего питания обеспечивает моя продвинутая, замечательная жена Татьяна, которая хорошо готовит, правильно покупает, когда нужно, на рынке, когда нужно, в проверенном магазине. Если я завтракаю гречневой кашей или курагой и орехами с медом, наверное, это правильно. С возрастом стал меньше пить кофе. Дома ко всеобщему удовольствию мы едим луковый суп. И все-таки по старой привычке продолжаю думать, что самое вкусное - вредное. Поэтому в моем поэтическом багаже есть ностальгическое: «О, развяжись, о грешный мой язык. Пусть нам ничто не связывает руки. Шашлык в России больше, чем шашлык. Шашлык, шашлык, как много в этом звуке».

Чисто по-мужски шашлык - это образ такого веселого мужского компанейского времяпрепровождения на природе. Понятно, что это вредно. И ясно, что ты отдавал и отдаешь этому дань, но сейчас, будь то склонность к каким-то острым блюдам, будь то аджика, бастурма, ты понимаешь, что это не безобидно для здоровья.

Жизнь перевела меня на зерновой хлеб, что тоже скучно признавать, но необходимо.

И здорово, что у молодежи появилась мода на правильное питание, что появилась такая позитивная аббревиатура - ЗОЖ…Хотя ее можно расшифровать и как «зачем осложнять жизнь». Шучу.

Наконец-то мы дожили до времени, когда вопрос о здоровье перестал быть формальным и банальным.

Питаться правильно не только нужно, но и возможно. У нас у всех появился выбор, у нас появилось понимание того, что и зачем мы едим, мы выбираем магазины, правильные рынки, и качество продуктов, как ни странно, растет в нашей многотрудной жизни. Подытожу свои признания такими словами: «Как ни улучшится погода, у нас своя природа-мать, у нас в любое время года задача - перезимовать». И мы перезимуем.