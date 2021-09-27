«Нашел это адское место и как одержимый прыгал каждое лето»: фитнес-тренер из Одинцово погиб в Испании, спасая тонущую коллегу

Фитнес-тренер из Одинцово Данила Гагарин трагически погиб в Испании. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Смотреть это видео не стоит детям и впечатлительным людям. На кадрах, сделанных 23 сентября, в окрестностях испанского Торревьехе, последние минуты жизни 29-летнего Данилы Гагарина, фитнес тренера из Подмосковного Одинцово и его 23-летней коллеги Эммы из Финляндии. За кадром слышен голос жены россиянина, которая сама того не желая, сняла на видео смерть любимого человека.

Первым в воду, позируя на камеру, между двух скал прыгнул Даня. Спортивный, накаченный мужчина ловко справился с волнами, доплыл до скалы и ловко залез по ней наверх. Следом за ним трюк решила повторить Эмма.

Девушка плюхнулась в бурлящую белой пеной морскую воду и ее тут же понесло течением к узкому проливу между скал. Было ясно, что вот-вот она разобьется о камни.

- Эмма, Эмма, - не выключая камеру кричала жена Дани.

А тот в это время решил действовать. Мужчина сиганул в воду. Каким-то чудом в водовороте он сумел вытащить девушку к скале. Вдвоём по камням они стали карабкаться вверх. А дальше последнее, что успела крикнуть жена Дани.

- Держитесь, огромная волна!

Она смыла обоих обратно в воду и больше всплыть никому из них не удалось. Кадры в сеть выложила супруга погибшего россиянина. Она, кстати, тоже работает фитнес тренером. Своего мужа она считает героем: погиб спасая другого человека.

Но зачем Даня и Эмма вообще прыгали в воду в таком опасном месте. Как стало известно kp.ru, для россиянина это не первый опыт.

Но Даня сам сигал с этой скалы каждое лето как одержимый. Он понимал риск, но ему нравился этот адреналин, - рассказал kp.ru друг погибшего Артем.

Опасные прыжки Даня всякий раз записывал на видео. Ролики он демонстрировал своим подопечным в фитнес клубе.

- Он показывал свои прыжки. Я тогда просто в шоке был, думал вот насколько человек может быть сильнее стихии. И предположить не мог, что так все закончится, - рассказал kp.ru Александр Пронин, ученик погибшего тренера.

Тело россиянина в ближайшие дни доставят в Москву. О погибшем известно немного. Работал в спортивном клубе, был женат на коллеге. Пара планировал детей.