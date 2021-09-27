Медведева встала в пару с Милохиным, Сотникова — с Давой: Объявлены пары «Ледникового периода»

Первый канал назвал состав участников восьмого сезона "Ледникового периода". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как мы уже много раз писали, восьмой сезон «Ледникового периода» выходит в эфир в октябре. Точнее — в первую его субботу. Первый канал, наконец, объявил полный состав участников шоу. И судей тоже.

Вот как выглядят пары, которым предстоит побороться за победу в ледовом шоу:

Екатерина Боброва – Макар Запорожский

Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев

Татьяна Волосожар – Федор Федотов

Оксана Домнина – Кирилл Зайцев

Наталья Забияко – Никита Пресняков

Дарья Мельникова – Максим Маринин

Евгения Медведева – Даня Милохин

Агата Муцениеце – Александр Энберт

Аделина Сотникова – Давид Манукян

Анна Старшенбаум – Роман Костомаров

Янина Студилина – Виталий Новиков

Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников

Яна Хохлова – Гела Месхи

Аглая Шиловская – Максим Шабалин

Оценивать работу дуэтов артистов и спортсменов будет совет арбитров во главе с легендой фигурного катания Татьяной Анатольевной Тарасовой. Будут в проекте двое постоянных судей — Татьяна Навка и Максим Траньков. Еще два кресла находятся в ротации, арбитры будут меняться.

— В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар – среди участников, — подчеркнул Траньков. — Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждет.

Вести проект, как и в прошлом году, будут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Тогда как заядлая коллега Алины, серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева встала в пару с блогером Даней Милохиным. Эту пару по праву считают самой яркой в проекте. Очевидным оппонентом тандема может стать пара Аделины Сотниковой и Давы Манукяна. Тоже прославленная фигуристка и известный блогер. Тоже яркие и заряженные на победу.

— Я начала изучать парное катание ради эксперимента, — объяснила одиночница Медведева. — Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание. Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у него есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс.

Милохин уже давно приступил к тренировкам и довольно уверенно чувствует себя на льду в паре с Женей. Самый большой страх для него — уронить партнершу.

Правила проекта остаются неизменными: за каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну за технику, вторую за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.

— В этом сезоне мы покажем зрителям красивые интересные номера и высокий уровень катания, — интригует хореограф и продюсер проекта Илья Авербух. — Конечно, подготовительный период был не столь роскошным, как в прошлом году, когда из-за пандемии у всех было много свободного времени. Сейчас у ребят много работы, но никто не отлынивает, все стремятся наработать мастерство. Что же касается Загитовой и Медведевой. Никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.35

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