Потеряла зрение от горя: Как сложилась судьба любимой балерины Сталина

Ольга Лепешинская, как и Уланова, была лауреатом четырех Сталинских премий.

Ольга Лепешинская родилась в 1916 году в Киеве в семье польских дворян. Как рассказывала ее мама Мария Лепешинская, Оленька начала танцевать раньше, чем научилась ходить, и артистично двигалась под любую музыку. Однако в раннем детстве девочка хотела стать инженером и строить мосты, как ее отец, авторитетнейший специалист в этой области. Папа эту идею горячо поддерживал, а мама грезила о балете.

Начинала с пичужки

О том, каким путем Ольгу Лепешинскую привели к балетному станку, есть две версии. По одной, когда семья Лепешинских отдыхала в Крыму, там на гиперактивную Оленьку обратила внимание жена художника из Большого театра и посоветовала родителям девочки отдать ее в балет. По другой версии, судьбу будущей народной артистки СССР решил Ленин. Как будто бы с Ильичом дружил родной дядя Ольги - Пантелеймон Лепешинский. Пантелеймон рассказал Ленину, что его племянница увлекается балетом, а ее отец возражает, поскольку профессия несерьезная. И тогда вождь мирового пролетариата сказал: талант надо поощрять в каждой профессии, будь то проектирование мостов или выступление на сцене. После этого Оленьку отвели к лучшему балетному педагогу Ольге Некрасовой. И та с ней стала заниматься.

Тем не менее с первого раза в Московское хореографическое училище при Большом театре Лепешинская не поступила. А когда ее все-таки приняли, считалась самой слабой ученицей в классе. Она не могла похвастаться ни гибкостью ног, ни мягким движением рук, не обладала яркой сценической внешностью. Но благодаря старанию, трудолюбию очень быстро стала лучшей. Чтобы виртуозно вращать фуэте, она очерчивала вокруг себя круг мелом и часами вертелась, стараясь не выходить за его пределы. Уже в 10 лет она танцевала озябшую пичужку на сцене Большого в прологе оперы «Снегурочка».

Ольга Лепешинская и Владимир Преображенский на сцене Большого театра. Фото: Михаил ГЕРШМАН/РИА Новости

Приходилось держать за пачку

После окончания училища 17-летнюю Лепешинскую приняли в Большой, где она стала солисткой, минуя кордебалет. Ей сразу доверили главную партию в балете «Тщетная предосторожность». И дальше в течение 30 лет, «легкая и весом, и характером» (так говорил о Лепешинской знаменитый танцовщик Марис Лиепа) исполняла ведущие партии во всех классических постановках. Специально для нее писали музыку к балету, ставили роли Мирандолины, Жизели, Китри... А зрители были в восторге от ее пламенного темперамента. Из-за кулис она буквально бросалась в танец. Бывало, даже приходилось придерживать ее за пачку, чтобы от нетерпения прима не выскочила на сцену раньше времени.

О любви вождя

Ольгу Лепешинскую принято считать любимой балериной Сталина. «Отец народов» действительно был ее горячим поклонником, ласково называл «стрекозой». Как писал известный публицист того времени Иван Гронский, Сталин провожал балерину домой после спектаклей и нередко возвращался от нее глухой ночью. Он часто приходил в Большой театр. По воспоминаниям Лепешинской: «Он садился в свою ложу. Очень любил балет «Пламя Парижа» (с Лепешинской в главной роли смотрел 17 раз). Сталин приходил только на один акт, в котором происходило взятие Тюильри».

Что же касается предпочтений, то вождю все-таки больше нравились корпулентные оперные певицы. Тем не менее тот факт, что Лепешинская, как и Уланова, была лауреатом четырех Сталинских премий, то, что она очень рано (в 35 лет) вместе с Галиной Улановой (той был уже 41 год) стала первой балериной, удостоенной звания «Народный артист СССР», подогревало легенду о «любимой танцовщице Сталина».

Народная артистка СССР Ольга Васильевна Лепешинская, 1955 год. Фото ТАСС

За свою долгую жизнь она и вправду собрала невероятное количество разных наград. Даже кокетливо говорила, что на пиджаке места для медалей и орденов уже не хватает, остается разве что пришпилить их к бедру. Были у нее медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Москвы»... Она очень много выступала во время войны в составе концертных бригад, танцевала на земле, на песке, на перроне, на борту грузовика, на лесной поляне, на каменных плитах, в больничных палатах - везде, где только могла, поднимала боевой дух солдат.

Лишившись последнего мужа, потеряла зрение

Балерина трижды была замужем. Первый ее муж - ленинградский кинорежиссер Илья Трауберг (брат режиссера Леонида Трауберга, снявшего культовые советские фильмы «Юность Максима», «Возвращение Максима»). Брак был недолгим.

Вторым мужем стал генерал-лейтенант МГБ Леонид Райхман. Он сделал стремительную карьеру в органах госбезопасности, занимался и «врагами народа», и внешней разведкой, был активным участником сталинских репрессий и приближенным Берии. Майя Плисецкая писала в своих мемуарах, как цепенели артисты Большого театра, когда Лепешинская с веселой улыбкой звонила по телефону мужу и громко спрашивала в трубку: «Это Кремль?» В начале 50-х годов Райхман был арестован «за превышение полномочий при исполнении служебных обязанностей», лишен всех званий и наград, исключен из партии, позже в реабилитации ему было отказано. После ареста и отсидки к Лепешинской он не вернулся, ушел к женщине-врачу, спасшей его в тюрьме.

Ну а Ольга Васильевна в 39 лет вышла замуж в третий раз - за генерала армии Алексея Антонова, одного из талантливейших советских военачальников. Он был начальником Штаба Объединенных войск стран Варшавского договора. Блестяще образован, знал иностранные языки, любил театр... С ним Лепешинская наконец обрела счастье, которое продлилось всего семь лет. Антонов в 1962 году умер от сердечного приступа. Его похоронили в Кремлевской стене. От горя и шока из-за внезапной смерти мужа Лепешинская потеряла (на время) зрение и ушла со сцены. Она занялась педагогической деятельностью.

1940 год. Советские артисты к обороне готовы. Ольга Лепешинская в тире. Снимок из фоторепортажа Анатолия Гаранина «Один день балерины». Фото: Анатолий ГАРАНИН/РИА Новости

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Скандал с наследством

Доживала свой век Ольга Васильевна в огромной квартире на Тверской улице в окружении антиквариата и любимого йоркширского терьера. Говорят, это именно она ввела в Москве моду на этих миниатюрных собачек. Она любила газету «Комсомольская правда», читала ее с девятилетнего возраста, то есть со дня основания газеты в 1925 году. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, отвечала, что старалась не делать гадостей другим.

Ольга Лепешинская в 1981 году. Фото Сергея Метелицы /Фотохроника ТАСС/

Ольга Лепешинская скончалась 20 декабря 2008 года в возрасте 92 лет. Ее похоронили на Введенском кладбище рядом с матерью и сестрой. В конце жизни с ней случилась скандальная история.

Перед смертью Лепешинская оформила дарственную на бывшего сотрудника спецслужб Вячеслава Борульника. Он и его жена появились в ближайшем окружении балерины незадолго до ее смерти. Борульник помогал тяжелобольным балерине и ее экономке (та скончалась за полтора месяца до Лепешинской), покупал лекарства и продукты как будто бы на свои деньги. Однако, по словам друзей Ольги Васильевны, из ее квартиры начали пропадать картины, исчезли бриллианты и другие драгоценности. Со сберкнижки Лепешинской было снято более 1,5 млн рублей. После смерти балерины Борульник стал обладателем элитной квартиры в центре Москвы, где находились дорогие картины, коллекционный фарфор, театральные раритеты и другие ценности, часть из которых, к слову сказать, он передал в музей Бахрушина.