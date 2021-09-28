«Все еще любит Полину»: Лера Кудрявцева сделала заявление о разводе Гагариной и Исхакова

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков официально развелись весной этого года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись в феврале этого года. А разъехались супруги и того раньше, еще в прошлом году. Исхаков не скрывал, что им с женой после развода не удалось сохранить дружеские чувства. Экс-супруги долгое время общались исключительно ради дочки. Но теперь и эти прохладные отношения переросли в настоящую войну. На днях фотограф неожиданно подал в суд на певицу.

Дмитрий обвиняет Полину в том, что она препятствует его общению с их четырехлетней дочкой Мией. Детали конфликта экс-супруги не комментируют. За них это сделали знакомые в эфире шоу «Звезды сошлись». Так, ведущая шоу Лера Кудрявцева авторитетно заверила, что Гагарина и Исхаков судятся не из-за финансового вопроса. По ее мнению, Дмитрий до сих пор любит бывшую жену. И таким образом надеется привлечь ее внимание.

- Зная Полину, развод прошел бы вообще тихо. И никто бы об этом не узнал, если бы Дима все это не выложил в прессу. Полине деньги Димы не нужны. Не в этом дело. Я уверена, что Дима до сих пор любит Полину. Это видно по всем его движениям, - заявила Лера Кудрявцева.

С телеведущей согласна и Эвелина Бледанс. Актриса призналась, что она симпатизирует Исхакову и считает, что он хороший отец. Например, он подружился с сыном певицы Андреем от ее первого брака с актером Петром Кисловым.

- Я расстроилась, Дима мне нравится. Он хороший человек. Это странная ситуация. Мы многое не знаем. Он чужого ребенка воспитывал как своего. Вряд ли Полина требует от него сумасшедших денег. Он же фотограф. Может там дело в том, что кто-то с кем-то встречается, - высказалась Бледанс.

Дмитрий подружился с сыном певицы Андреем от ее первого брака с актером Петром Кисловым. Фото: Инстаграм.

В жизни Полины Гагариной действительно появился другой мужчина: артистка ушла от мужа к 49-летнему саунд-продюсеру Владимиру Чиняеву. Роман с Чиняевым Полине приписывали еще до развода, летом 2020 года. Якобы их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Осенью прошлого года Полина отправилась в Турцию и публиковала в Инстаграме точно такие же снимки из Анталии, что и Чиняев. Тут-то все и поняли, что на курорте влюбленные отдыхают вместе. Пара провела вместе и новогодние каникулы. Тогда артистка вместе со своим возлюбленным увезла за границу дочь, не спросив на это разрешения Исхакова. Эта ситуация глубоко возмутила Дмитрия, тревожившегося по поводу того, с кем и как проводит время его дочка. Экс-супруг артистки даже подал заявление в органы опеки с требованием разобраться в ситуации.