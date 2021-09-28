Кунхаунд из США попал в Книгу рекордов Гиннеса за самые длинные уши

У Лу – самые длинные уши из всех собак, живущих сейчас на нашей планете Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лу – собака породы черно-подпалый кунхануд (еще эту породу называют американской енотовой гончей).

Ее несколько лет назад взяла из приюта жительница американского штата Огайо Пэйдж Олсен.

Пейдж и не подозревала, что когда-нибудь ее приемыш станет одной из самых известных собак в мире. У Лу – самые длинные уши из всех собак, живущих сейчас на нашей планете. Их длина составляет 34 см.

Лу, как шутит хозяйка, очень хорошо слышит, когда ей говорят, что она – очень хорошая девочка.

Пейдж и ранее подозревала, что у ее подопечной уши длиннее, чем у всех остальных кунхаундов. В начале этого года она разместила фото Лу и ее параметры и практически сразу же после этого получила сообщение от составителей Книги рекордов Гиннеса, которые изъявили немедленное желание прибыть в Огайо и зафиксировать уникальную особенность этой собаки.

Длинные уши у кунхаундов – норма, они обычно доходят до кончика собачьего носа. Волочась по земле, они позволяют собакам этой породы идти по старым следам, которые не могут взять другие гончие.

Пейдж рассказала, что необычайно длинные уши Лу не требуют особого ухода, но вот зимой, когда пса приходится выгуливать на снегу, она надевает на голову собаки шапочку, под которой прячет уши, чтобы Лу их не отморозила.