В США задержали русскоязычную шаманку, подозреваемую в поджоге леса

Если суд признает Суверневу виновной в поджоге леса, ей грозит до 9 лет тюрьмы

Русскоязычной жительнице Калифорнии Александре Суверневой предъявлено обвинение в поджоге – по мнению полиции Калифорнии действия 30-летней женщины привели к масштабному пожару в округе Шаста.

На прошлой неделе женщина подошла к пожарным, работавшим на месте крупного возгорания в лесу, и попросила о помощи. При этом, по словам огнеборцев, дама вела себя очень странно. Во время разговора она призналась, что наткнулась в лесу на лужу, которая, по ее мнению, была медвежьей мочой, и попыталась развести огонь, чтобы вскипятить жидкость для питья. Зачем ей нужно было это делать, она объяснить так и не смогла.

При осмотре сумочки подозреваемой было обнаружено некое вещество растительного происхождения, а сама Александра призналась, что ранее его курила.

Масштабный лесной пожар в округе Шаста уже уничтожил более 40 домов и привел к необходимости эвакуации тысяч жителей окрестных населенных пунктов.

Если суд признает Суверневу виновной в поджоге леса, ей грозит до 9 лет тюрьмы.

Адвокат женщины настаивает на проведении психологической экспертизы, утверждая, что у его подзащитной могут быть серьезные проблемы, в том числе, возможно связанные с наркотиками.

Известно, что ранее Сувернева училась в аспирантуре колледжа экологических наук и лесного хозяйства в Нью-Йорке. В ее профиле LinkedIn указано, что она работает шаманом.