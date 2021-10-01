«Уехали, потому что там дешево. Оказалось - не совсем»: белорусы о переезде в грузинский Батуми, поисках жилья и тратах на еду и коммуналку

Белорусы сравнили плюсы и минусы жизнь в Батуми и в Минске. Фото: личный архив героев

“Билет стоил 778 рублей, а контейнер для перевозки собаки - 550”: о сборах

Егор работает разработчиком в IT, Анастасия - бизнес-аналитиком. С началом пандемии ребята перешли на удаленную работу и до сих не возвращались в офисы. От рутинной жизни в четырех стенах минской многоэтажки пару стала накрывать тоска. Однажды пришел день, когда они поняли: пора сменить обстановку.

Парень с девушкой были в Грузии два года назад. Там им понравилось многое: природа, горы, особенная кухня. Казалось, что в этой стране можно достаточно дешево жить и путешествовать. Тем более удаленная работа позволяла. 12 мая они приземлились в Батуми. С этого и начались их приключения, о которых «Комсомолке» подробно рассказывает Анастасия.

Их плюсов города - море и живописные горы. Фото: личный архив героев

Переезд спланировали за два месяца. Самое сложное - собрать собаку, которую не хотели оставлять в Минске. Прививки, чипирование, оформление паспорта заняли месяц.

- Билет на одного человека с багажом стоил 778 рублей (1 белорусский рубль = 30 российским), а специальная переноска-контейнер для перевозки собаки в самолете 550! Пес весит 40 кг, поэтому большого выбора переносок не было. А подходящую модель нужно было согласовывать с авиаперевозчиком - это отдельный квест. После перелета в багажном отсеке наш пес отходил от стресса еще месяц, - начинает рассказ Настя.

«Цены в сезон взлетают в 2-3 раза»: аренда жилья

Поиски жилья пара начала заранее. Поскольку в мае в Батуми открывается курортный сезон, цены на квартиры взлетели в два-три раза. Например, в октябре евродвушки с хорошим ремонтом и красивым видом из окна стоили около 200-250 долларов.

- Самое интересное, что грузины не пользуются Instagram - проводят время в Facebook. Пришлось вступить во все их группы-барахолки, написать посты, что ищем квартиру, хотим жить с собакой. Поставили цель - найти подходящий вариант за 250 долларов. Конечно, оказались в пролете. Мы искали вариант на полгода, а большинство хозяев ищут квартирантов на год. Нам в комментариях писали: «Да мы знаем таких как вы!», «Ваша собака все сгрызет!», «Если хотите жить - давайте залог 400 долларов», - продолжает девушка.

В Батуми много высоток и плотная застройка. Фото: личный архив героев

Переписки и поиски продолжились не один месяц. Удалось выйти на местного волонтера, что помогает животным и занимается арендой недвижимости. Она предложила хорошую новую трешку с видом на море и горы за $350. Этот вариант устроил молодых людей.

- В день вылета мне позвонила девушка-риелтор-волонтер, сообщила, что в квартире еще нет матрасов, туда не провели интернет и даже газ. Но предложила поселиться на время в свободной студии. Выбора не было: с собакой нас ни в один отель или хостел оперативно не заселили бы, - вспоминает Настя.

На этом приключения не закончились: рано утром по прилете хозяйка не брала трубку, а потом сообщила адрес квартиры с ошибкой.

- Я рыдала, сидя в такси, собака выла в переноске, а молодой человек с ужасом смотрел на эту картину. Когда в квартиру все же удалось попасть, были снова в шоке. Там оказалось адски грязно. Все пришлось убирать самим после предыдущих жильцов. Когда спустя две недели увидели ту самую обещанную трехкомнатную, она оказалась еще ужаснее, - сетует собеседница.

Полузаброшенный знаменитый комплекс "Белая Магнолия", который около 7 лет назад построили на деньги инвесторов. Фото: личный архив героев

Она признается, что солнечный Батуми, на первый взгляд, оказался не таким уже и солнечным. Весь август и половину сентября шли дожди, причем проливные, из дома невозможно было выйти. А еще в этом городе повсюду стройки. В многоэтажках тонкие стены, не всегда опрятная отделка.

- Мы привыкли в Минске, что возле домов есть дворики, парки, зоны для прогулок. В Батуми каждый свободный кусочек земли используют под строительство высоченных многоэтажек. Самое интересное, что в некоторые новостройки подолгу не заселяются: иногда заметны грязные окна, пустые подъезды, серость. Батуми по площади, наверное, как один район в Минске: все довольно сжато и тесно, много домов, парикмахерских, магазинов, - делится наблюдениями Настя.

В Батуми очень много строек. Фото: личный архив героев

Преимуществами же Батуми Настя считает обилие спортплощадок, тренажеров под открытым небом, футбольные коробки, которые никогда не пустуют. Можно написать вечером в местный чат и пойти играть в волейбол или футбол.

После нескольких недель жизни в квартире волонтера молодым людям снова пришлось засесть на местном сайте аренды жилья. Там перебрали десятки вариантов, чтобы найти аккуратную евродвушку в новом районе возле парка за $200 месяц и внести залог еще $50, если уедем раньше оговоренного срока. Услуги риелтора, кстати, в Батуми оплачивает хозяин жилья.

В городе много обустроенных площадок для спорта. Фото: личный архив героев

“Лифт стоит 22 рубля: не оплатишь - пойдешь пешком”: коммуналка

Бумажных счетов на оплату коммунальных услуг, к которым привыкли минчане, в Батуми нет. Через интернет-банкинг по лицевому счету жильцы платят за газ, электричество, интернет, воду и лифт. Чтобы перевести грузинские лари в белорусские рубли, цифры нужно умножать на 0,8.

- ЖКХ, ЖЭСЫ - о таком здесь не слышали. Жильцы нашего дома раз в месяц скидываются на уборщицу и больше ничего. Ну, кроме того, что оплачивают лифт. Вы помните, сколько он в Минске стоит? А тут другая система: не оплатил лифт, не приложишь чип - пойдешь пешком. Ваш гость не сможет подняться к вам, пока вы не спуститесь и не провезете его на лифте, - поясняет девушка и приводит примерную смету затрат на месяц.

Детали повседневного быта в Батуми. Фото: личный архив героев

СЧИТАЛКА “КП”:

Лифт - 28 лари -22,4 белорусских рубля.

Электричество - 17 лари - 13,6 рубля.

Газ - 10 лари - 8 рублей.

Вода - 6 лари - 4,8 рубля.

Интернет - 34 лари - 27,2 рубля.

Итого: 76 рублей в теплое время года.

Знаменитые самострои Батуми: так грузины расширяют свою жилплощадь. Фото: личный архив героев

- Сколько будем платить за коммуналку в холодное время, пока не знаем. Говорят, что счета на газ увеличивается до 90-150 белорусских рублей. Пока в наших бытовых условиях видим несколько минусов: лифт постоянно застревает и ломается (на дом в 20 этажей с примерно 5 квартирами на этаж он всего один), у интернета низкая скорость загрузки, в некоторых домах может пропадать электричество, а однажды мы остались без воды, - обращает внимание Анастасия.

Атмосфера грузинских улиц. Фото: личный архив героев

“Инфляцию тут можно изучать на хинкали”: о стоимости продуктов

- Короче, здесь все дорого, - начинает рассуждать собеседница. - Инфляцию можно изучать на хинкали. Еще два года назад одна штука стоила 50-60 тетри (тетри – одна сотая лари, - Ред), а сейчас стоимость - 1-1,2 лари. Получается, цены выросли вдвое. Многие знакомые, как и мы, ехали в дешевую Грузию, но поняли, что тут не так уж и дешево.

Молодые белорусы разочарованы качеством местной молочки и ее ценами. Бутылка фабричного молока стоит в среднем 3,5 рубля, сметана - от 3 рублей. Домашнее фермерское молоко - от 2-2,5 рублей.

Молочные продукты и молоко в Батуми тоже дороже, чем в Минске. Фото: личный архив героев

Зато пару радует качество овощей и фруктов: цена на помидоры не превышает здесь в сезон 2 рублей, огурцы стоят 1-2 рубля. За кило персиков максимум заплатишь 4 рубля, арбуз - 30-50 копеек за кг. Литр хорошего вина - 10-15 лари, то есть около 10 рублей.

-У меня подруга - веган, для нее тут рай и дешевизна. А вот мясо дорогое. В магазинах, где оно будет качественным, килограмм свинины может стоить от 20 до 30 рублей. Я перестала готовить.

Цены на мясо и мясные продукты в Грузии выше, чем в Минске. Фото: личный архив героев

- Проще и даже иногда дешевле поесть где-то в городе: ужинаем через день в ресторанах (по местным меркам). Берем суп, салат, 10 хинкали, вино. Порции тут огромные. Средний чек - около 60 лари - это примерно 48 рублей на двоих. Я бы сказала, что грузины отлично умею готовить блюда национальной кухни (но приличного шашлыка мы так и не нашли), а вот с европейской едой или фаст-фудом бывают иногда проблемы, - делится Настя.

Порции еды в кафе и ресторанах огромны. Фото: личный архив героев

“Машины часто стоят в пробках”: сколько стоит проезд

С проездом в Батуми особых проблем нет. Город маленький, поэтому передвигаться по нему не очень сложно. Есть международные сервисы такси. В среднем проехать из одного конца города в другой будет стоить до 10 лари, то есть около 8 рублей. Аренда электрокара - 50 лари за час.

Этот летний сезон в Батуми выдался дождливым и хмурым. Фото: личный архив героев

- У нас нет прав, поэтому не можем брать машину в аренду. Правда, тут водят так, что велик риск попасть в аварию. Улицы узкие, все машины очень часто стоят в пробках. Проще передвигаться пешком или взять в аренду самокат. Есть маршрутки - билет 50 тетри, проезд в городских автобусах - около 25 тетри. Цен на другие виды транспорта не знаю: везде хожу пешком, - рассказывает девушка.

“В Минске выгоднее”: медобслуживание

Средняя цена стандартной медстраховки в Грузии - около 40 белорусских рублей в месяц. Пользоваться ею на старте не очень удобно: многие услуги врачей становятся доступными только через определенный период. Молодые люди дважды обращались за помощью к медикам, но страховку пока не покупали.

Егор лечил отит в частной клинике с новым оборудованием и хорошим сервисом - прием у главврача стоил 60 лари, то есть примерно 48 рублей. В эту стоимость были включены последующие приемы в течение 10 дней.

Горячик источники, к которым ездят туристы погреть суставы. Фото: личный архив героев

- У меня начались проблемы с коленом, пришлось пойти к ортопеду в другую частную клинику. Попала к хорошему специалисту, который запросил за консультацию 83 лари, примерно 66 рублей. Это недешево. Мне требуется хирургическое вмешательство, артроскопия. Узнала, что в Минске делать выгоднее - $700-800 долларов в частной клинике, в госбольнице вообще бесплатно, против больше $1000 в Батуми. Возможно, дело в том, что я иностранка, - размышляет Анастасия.

Она приводит еще несколько примеров цен на медуслуги: прием гинеколога - 60 лари, УЗИ - 50 лари.

“Хорошо, что для нас это неактуально”: о трудоустройстве

Поскольку наши герои работают удаленно в Беларуси, поиском работы они не занимались. О проблемах с трудоустройством в городе знают от своих друзей, которые недавно переехали.

- Найти хорошую работу русскоговорящим славянам тут непросто. Хорошо, что для нас это неактуально. Подруге предлагали работать администратором в салоне красоты для славянских женщин. Без знания грузинского языка она могла устроиться лепить вареники в ресторан домашней кухни. Зарплаты тут невысокие: продавец в магазине получает около 400 лари, то есть 320 рублей, а менеджеры зарабатывают в лучшем случае 300 долларов, - обращает внимание девушка.

Местные лавки и модные бутики на модном рынке. Фото: личный архив героев

По ее словам, местные молодые люди часто идут на работу в казино, где платят неплохо. Многие устраиваются на сезонные подработки в отели.

- Есть у меня знакомая, которая работает по графику два через два, трудится администратором в отеле и бариста. За 8 часов рабочего дня в кофейне она зарабатывает 10 лари - 8 рублей! За смену в отеле ей платят порядка 20 лари - 16 рублей. Не знаю, как тут люди живут с таким доходом, ну или мы чего-то просто не знаем, - замечает Анастасия.

“Возможно, до конца этого года вернемся домой ”: общие впечатления

- За первые месяцы жизни в Грузии мы так и не почувствовали себя как дома. Гостеприимство грузин на мой взгляд, иногда преувеличивают, сложно с кем-то подружиться из местных и даже попросить о помощи. Некоторые грузинки странно реагируют на славянок, порой относясь с пренебрежением, а грузины могут вести себя откровенно развязно. Общаемся мы с ребятами из Беларуси и России. Скучаем по Минску, там привычнее все же. И понимаем, что, возможно, до конца этого года вернемся домой, хотя Батуми по-своему прекрасен, - признается девушка.

Пляж тянется вдоль всего Батуми. Фото: личный архив героев

ЗА И ПРОТИВ

Плюсы Батуми:

- море, горы, пляж в 5 минутах ходьбы и возможности путешествовать недалеко от дома;

- хорошая цена на аренду жилья в межсезонье;

- очень доступный ценник на свежие овощи и фрукты в сезон;

- компактность города: все почти в шаговой доступности;

- обилие спортивных площадок, культура спорта;

- большие порции в точках общепита по доступной цене.

В хорошую погоду можно наблюдать потрясающие закаты над морем. Фото: личный архив героев

Минусы Батуми:

- непредсказуемая погода (то жара, то дожди);

-много строек, скученность многоэтажек в новых районах;

- хромает сервис: в магазинах продавцы могут даже не здороваться, консультанты неторопливы, официанты не всегда склонны к общению, а риелторы с легкостью вводят в заблуждение;

После дождя еще несколько дней отдыхающие наблюдают на пляжах мусор. Фото: личный архив героев

- на улицах много цыган и попрошаек, а также бездомных собак;

- высокие цены на мясные и молочные продукты;

- тяжело найти высокооплачиваемую работу для белорусов на ПМЖ.

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