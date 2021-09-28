Актриса из "Ранеток" показала видео, на котором подростки разграбили её сад около дома

Видеозапись Маргарита передала в полицию, там по факту кражи возбудили уголовное дело

35-летняя Маргарита Иванова — актриса театра и кино. Вы можете помнить её по ролям в популярных отечественных сериалах и фильмах, таких как "Ранетки", "Деффчонки", "След", "Реальные пацаны", "Папины дочки. Суперневесты" и многих других. Кроме того, артистка выпустила несколько книг со стихами и озвучивает детские сказки. Но Маргарите приходится заниматься не только творчеством, но и бороться с хулиганами, которые тои дело покушаются на мини-сад возле дома артистки.

— Я старшая по дому, поэтому подобные вещи мимо меня не проходят. У нас как будто мёдом намазано. То цветы вырвут, то закладки ищут, вот фонарики украли. Я их сама покупала, ни с кого деньги не собирала, хотела, чтобы у нас во дворе было красиво. А тут они исчезли, хорошо, что камеры есть — говорит актриса

После просмотра камер, быстро стало понятно, куда исчезли фонарики. На видео видно, как двое подростков вытаскивают их из клумбы и уносят с собой. Одна видеозапись даже содержит диалог между парнями:

— У тебя сколько, — спрашивает один из мальчиков

— Три, — отвечает ему другой.

Видеозапись Маргарита передала в полицию, там по факту кражи возбудили уголовное дело. Но артистка уверена, что никого не найдут.

— Я понимаю, что их скорее всего и искать не будут. Но заявление написала, чтобы другим неповадно было. Такое наверняка происходит во многих дворах, но без камер сложно установить кто это всё делает, — считает женщина

Полиция пока не нашла причастных к краже.