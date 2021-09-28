Известный психолог-физиогномист сам догнал и задержал преступника, вскрывшего его машину

44-летний Артём Павлов — известный физиогномист, автор книг и исследований по анализу поведения человека и частый гость различных программ федерального телевидения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

44-летний Артём Павлов — известный физиогномист, автор книг и исследований по анализу поведения человека и частый гость различных программ федерального телевидения. Туда Артёма приглашают в качестве эксперта. Мужчина работал в Главном управлении криминалистики центрального аппарата следственного комитета, а завершив карьеру в органах, продолжил изучать взаимосвязь внешности и поведения людей, а также обучать этому других.

Недавно эти навыки пригодились Артём Павлову за пределами профессиональной деятельности. Несколько дней назад вечером физиогномист возвращался к своему автомобилю на Ленинградском проспекте. Артём заметил подозрительного мужчину, но сразу не придал этому значения. Всё быстро сложилось воедино, когда Павлов услышал сигнализацию своего МИНИ Купера. Ускорившись, он увидел, как странный незнакомец вытаскивает рюкзак с заднего сидения автомобиля через разбитое стекло. Заметив хозяина авто, вор бросился бежать. Павлов побежал за ним. Мужчина с рюкзаком скрылся в ближайшей подворотне, но хозяин рюкзака не собирался так легко расставаться со своими вещами. Казалось, что вор успел улизнуть, но прохожий, который стал свидетелем погони, окликнул Артёма и указал направление, в котором побежал мужчина с рюкзаком. Физиогномист бросился за ним, и, вскоре, догнал и повалил грабителя на землю. Артём сразу же вызвал полицию и удерживал преступника до приезда оперативников.

— На месте был задержан 36-летний гражданин республики Армения, который разбил стекло автомобиля МИНИ Купер и с заднего заднего сидения похитил портфель с находящимся в ней ноутбуком Apple,— сообщил Kp.ru источник в полиции

По данному факту уже заведено уголовное дело по статье "Грабёж", но работу следователей осложняет отсутствие документов у задержанного.

— У него не было документов и он отказался представиться. А потом ещё стал требовать переводчика, ссылаясь на то, что по-русски не понимает. Хотя, когда я его поймал он почти без акцента умолял его отпустить и даже предлагал за это 200 тысяч рублей. Учитывая эти факты, есть повод предполагать, что мы имеем дело с рецидивистом, который ограбил много людей, — говорит Артём

Сейчас следствие собирает доказательства и устанавливает личность задержанного.