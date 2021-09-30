В Минске сдают двушки за $200, но c плохим ремонтом, а хозяева элитки готовы к скидкам $50: эксперт - о рынке недвижимости осенью 2021 года

Ближе к зиме цены на арендные квартиры могут упасть. Фото: Марина ШАГАЕВА

- Самыми ходовыми, как и было всегда, остаются однокомнатные квартиры. Чуть меньше спрос на двухкомнатные. Цены в последний год на рынке арендной недвижимости в Минске практически не менялись, - рассказывает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

По словам эксперта, однушки обычных потребительских качеств с аккуратным ремонтом и стандартным набором мебели, бытовой техники сдают сейчас в среднем от $200 в месяц, двухкомнатные – от $250, трехкомнатные - от $300 и выше.

- Встречаются, конечно, и более редкие предложения от собственников с «красными ценами», когда однокомнатные квартиры сдают за $160-180, двухкомнатные около $200, а за трехкомнатные квартиры готовы брать около $250. Обычно такие бюджетные предложения разлетаются как горячие пирожки. Но надо понимать, что в таких квартирах будут какие-то существенные недостатки. Например, плохой ремонт, неудобное расположение, может не хватать какой-то мебели или бытовой техники. Еще вариант - за коммунальные платежи придется переплачивать очень много, поскольку в квартире никто не прописан. Тут нужно быть внимательным, - обращает внимание Маргарита.

Как правило, несмотря на желание сэкономить, почти все клиенты агентства выбирают комфорт и не хотят жить в так называемых «бабушатниках» со старыми коврами и запахом лекарств. Впрочем, такие квартиры сдаются все реже.

Цены на арендные квартиры в Минске сейчас начинаются от $160-200. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Традиционно риэлторы отмечают, что спрос на арендную недвижимость повышается в летние месяцы и ближе к зиме начинает падать. По прогнозам специалистов «Твоей столицы», стоимость арендного жилья в столице ближе к зиме должна немного снизится. Если сравнивать август и сентябрь, то уже произошло снижение обращений от арендаторов по всем сегментам на 30%, от арендодателей на 15%. Так что если вопрос смены места жительства не очень актуален, можно немного подождать и выбрать подходящий вариант по наиболее выгодной цене.

- Сейчас, в конце сентября, ситуация на рынке ровная: спрос почти равен предложению. К слову, в этом сезоне мы наблюдали заметное сокращение спроса со стороны студентов. Можем предположить, что во многом это могло быть связано с тем, что в вузах появились недоборы. А еще на это могла повлиять пандемия: из-за закрытых границ к нам стали реже обращаться иностранцы, в том числе и студенты из других стран. Затронула неблагоприятная эпидобстановка сегмент элитного жилья, которое чаще выбирают иностранные туристы, а также представители зарубежных компаний для проживания в командировках. Собственники такого премиального жилья сейчас стали лояльнее и охотно ведут диалог по поводу торга, - замечает собеседница.

Хорошую аккуратную квартиру с минимальным набором бытовой техники сейчас собственники могут сдать за день-два, говорит Маргарита. Если же за неделю квартиранты так и не находятся, хозяевам стоит задуматься, что их жилплощадью что-то не то: либо высокая цена, либо какие-то специфические требования к жильцам.

Чаще всего съемщики ищут и снимают однокомнатные квартиры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Из-за пандемии вот уже второй сезон на рынке арендной недвижимости наблюдается новый тренд – с мая по сентябрь повышается спрос на дома за городом. В основном минчане охотно арендуют недвижимость в радиусе 30 километров от столицы.

- Хорошо сдаются дачи. Многие последние два летних сезона работают удаленно, появилась возможность жить на природе. Пик таких заявок пришелся на июнь. В этот месяц было на 25% обращений больше, чем в другие. Этим летом красная цена на самые бюджетные классические деревенские дома с удобствами на улице - $200 в месяц. За $400-500 уходили комфортные дома с удобствами и аккуратным участком. Элитные коттеджи можно было арендовать за $500 и выше, - заключила Маргарита Почицкая.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

А хозяева готовы торговаться?

Звоним по пяти объявлениям от собственников, которые находим в группах социальных сетях и на сайте-агрегаторе объявлений. По двум из них отвечают агенты, хотя объявления с красивой картинкой написаны от имени хозяев. Жилье на фото уже сдали, зато есть другие хорошие и интересные предложения: нужно всего лишь приехать в офис.

А вот за $250 реальный собственник сдает однушку в Масюковщине. Мужчина заинтересован найти квартиранта на длительный срок от года и больше. Объявление разместил 10 минут назад, получил уже три звонка.

-У вас уместен торг до $230, если сниму квартиру на год и дольше? Приехать пока не могу, нахожусь на больничном.

- Можем решить, когда посмотрите. Приезжайте, коронавируса не боюсь. За пару дней она точно уйдет – уверен, - отвечают мне на том конце провода.

Хозяева не только элитного жилья готовки сейчас торговаться и немного снижать цены на квартиры. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Еще однушку с секцией, двумя диванами и телевизором сдают за $250 сдают в Северном поселке (неподалеку метро «Могилевская»). Собственница выложила объявление полчаса назад и тоже получила уже несколько звонков.

- Одинокая девушка, хочу снять на год, сторгуемся за $230?

- Квартиру сдаем с 1 октября. Пока без договора. Если согласны, то думаю, сможем договориться на такую цену, - говорит женщина.

Однушку-студию в центре Минска, возле метро «Фрунзенская», уже другого ценового сегмента, с евроремонтом, новой мебелью, свежей сантехникой, барной стойкой собственник пытается сдать за $500 в месяц.

- Сдадите одинокой девушке за $450?

- Приезжайте смотреть сегодня вечером. Думаю, что сторгуемся, - говорит хозяин квартиры.

Оказывается, торг действительно уместен - главное не стесняться и спрашивать.